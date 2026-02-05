陸軍重大變革！基地對抗訓練效仿美軍模式 改10天9夜、連續24小時對抗訓練

近年國軍積極推動實戰化演訓，其中，陸軍過去5天4夜的基地對抗訓練，在今年將有重大變革，國防部長顧立雄透露，新式兵科基地訓練汲取美軍經驗，將改為10天9夜、連續24小時對抗進行，同時納入一年義務役參訓，沒通過就重來一次，藉此磨練官兵作戰意志。

為強化作戰能力以及快速動員，顧立雄指出，從今年開始全面實施14天教育召集，以後沒有5至7天教育召集，原則上將優先常備部隊編實動員，來實施後備擴編動員，使常備部隊「原兵歸原位」讓專長相符，驗證快速恢復戰力。

另一方面，陸軍也有重大變革。顧立雄透露，陸軍各部隊今年要開始執行新式兵科基地訓練，汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三階段，以往是5天4夜戰術測驗，現在調整結合作戰進程，依作戰計劃實施10天9夜、連續24小時對抗進行，這個方式除驗證地面協同作戰能力之外，也能磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性。

顧立雄說，大學畢業的一年期義務役男，預計要到2027年才達人數高峰，但目前以高中畢業為主編成的步兵營，今年也將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

此外，顧立雄表示，提升官兵待遇福利專業價值也是現代化轉型重點，依據敵情威脅跟防衛作戰需求及勤務專業特性，國防部去年提出志願役、戰鬥部隊、陸戰、戰航管、電訊偵測加給等五項方案，去年政院核定生效，隨著相關調整實施人力編現顯著提升，去年留營成效87.2%，相較2024提升5.2%，去年底編現比80%，志願役相較2024年成長3000餘人。

顧立雄也表示，依照總統持續照顧眷屬政策指示，興安專案去年完成92案，今年規劃完工3案，外離島、高山偏遠地區，持續推動嶄新專案辦理13案老舊營社、3案備勤大樓、9處職務宿舍興建工程，合計25案。

