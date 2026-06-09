陸軍重砲射擊 無人機將測夜攻
為向解放軍展現「台海地獄」的操演，陸軍十軍團9日冒著豪雨仍實施重砲射擊及新式武器換裝驗證，各式重砲、雷霆2000火箭於台中甲南海灘對海上目標集火，這是時隔7年雷霆2000再次到訓練場地實彈射擊，6類共372發砲彈，場面震撼。此外，陸軍司令呂坤修已責成所屬各部隊下半年無人機訓測評鑑將朝「偵攻一體」、「視距外攻擊」及「夜間攻擊」等訓測方向進行。
陸軍昨整合58砲指部、586旅等部隊，實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，在20公里寬廣的8個陣地間，集結雷霆2000、M109A2、M110A2自走砲及拖式飛彈等裝備輪流射擊，共射擊6類372發砲彈。
十軍團指出，射擊演訓以模擬敵軍兩棲兵力企圖進犯中部地區為想定，首先由雷霆2000多管火箭系統率先對白沙屯海灘登陸之敵實施區域打擊，隨後由各式自走砲、155公厘牽引砲等建制火砲實施要域火殲，有效拒止並削弱甲南海灘之敵軍戰力。
這是時隔7年雷霆2000再次到訓練場地實彈射擊，以往操演從一周前進入陣地進行開設準備，但這次縮短至前一天才開始；此外，為配合雨天及現地狀況，面對沙灘等軟質地形，必須多架設一個軟地坐板，考驗官兵平時熟練度。
不過，其中1輛雷霆2000多管火箭系統發生火箭彈未順利發射的小插曲，陸軍58砲指部參謀主任翁一銘表示，該枚火箭彈順利從彈箱中送出來，所以可能是第二段火藥發火出現問題，已交由中科院人員分析；而射擊訓練發射的是MK15訓練彈，彈體內並無具殺傷力的火藥，且是在距離400公尺外墜地，屬於安全範圍。
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