陸軍陸勝一號操演 聯合陸航、甲車部隊等協同作戰

眼鏡蛇直升機針對遠程範圍進行攻擊，接續由戰車開路，往台19線前進並掩護裝甲車開往敵軍陣營，透過無人機偵防確認安全，以前後掩護的方式慢慢逼近敵軍陣營。

陸軍234旅政戰主任楊峻誠說明，「黑鷹直升機方式，一批兩架次會先期針對遠程目標，褒忠後方之敵發起攻擊。那接續第2部分演練科目就是實施機步戰鬥車駕車戰鬥畫面。」

為強化國軍戰力，為期7天6夜陸軍陸勝一號操演，30日移師雲林元長鄉，機械化步兵234旅轉守為攻，聯合陸航、戰、甲車部隊協同作戰，並利用心戰喊話車、TAK手機指揮系統即時通報現況。

楊峻誠表示，「這次也把心戰喊話車納入這次驗證，它會實施偽冒的音訊及心戰招降性的喊話。」

軍事專家施孝瑋分析，「任何狀況都能透過這套系統，包含視訊或是用圖資方式來進行回傳，這個其實對於地面資訊化作戰來說是蠻重要一點。」

軍方表示，此次操演出動眼鏡蛇直升機、八輪甲車、心戰喊話車、CM11戰車等，並利用空包彈仿真實彈增加臨場感，希望透過更多實際戰術演練，提升地空聯合作戰能力。

