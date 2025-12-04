陸軍馬防部前中士涉外洩機密收6萬 高檢署起訴求刑12年

記者楊佩琪／台北報導

孫姓中士被控涉嫌偷拍國家軍事機密外洩中共情治人員，獲取6萬餘元報酬，高檢署依法起訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

曾於陸軍馬祖防衛指揮部任職中士運輸士的孫姓男子，涉嫌受綽號「雲哥」、「Jack Jack」等中共情治人員利誘，以國家機密、軍事機密等相關資料換取6萬餘元報酬。台灣高等檢察署指揮馬祖憲兵隊、國防部軍事安全總隊共同偵辦，全案偵查終結，依涉犯國家安全法、國家機密保護法、貪污治罪條例等罪，提起公訴。已在押的孫男經高等法院裁定繼續羈押。

高檢署追查，孫姓中士運輸士於2022年11月、12月間，擔任陸軍馬防部「雲臺部隊」中士運輸士，因欠下債務，上網尋找資金借貸管道，受綽號「百威」、「雲哥」、「Jack Jack」等人以提供新台幣或虛擬貨幣報酬為利誘，要求孫男提供任職單位內可取得之機密資料。

孫男因此以手機拍攝國家及軍事機密相關資料，再傳送給「百威」等人，以此獲得新台幣及虛擬貨幣共6萬餘元報酬。

高檢署偵辦後認為，孫男為現役軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，卻僅為貪圖區區數萬元，洩漏、交付國家及軍事機密資料予他人，罔顧國家安全，因此依法起訴並建請法官從重量處12年有期徒刑。

