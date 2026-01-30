陸軍高空傘訓登場 直升機降落「道路」民眾驚呆

29號高空滲透跳傘訓練正式展開。（圖／莊全成提供）





屏東潮州發生罕見奇景，怎麼會有大型運輸直升機降落在大馬路上，嚇壞民眾，《EBC東森新聞》帶您揭密，所有人車都得停下來，也形成直升機隔著路口和停等紅燈汽機車對望的特殊畫面，原來這是國軍正在進行高空傘訓，因為要重複訓練，因此直升機才會在原地等候再起飛，帶您一起看看這特別的畫面。

高空中傘花朵朵綻放，媽媽拿起手機邊拍邊焦急等待，希望女兒能平安降落，29號高空滲透跳傘訓練正式展開，這是基礎傘訓的進階版，神龍小組教官帶領學員，搭乘CH－47SD運輸直升機升空，分別從八千到一萬英呎的高度，跳出機艙並自己拉開傘，自跳自拉完成空中操作，離機開傘操傘到進場落地，精準降落在指定目標區。

直升機隔著路口和停等紅燈汽機車對望。（圖／莊全成提供）

陸軍女傘兵家屬vs.記者：「他們接受這個是高空跳傘的訓練喔，這個是不一樣的，這是等於說是，一般傘訓的進階，（那她平常跳傘妳會不會擔心），都是希望她能夠順風順水，因為這也是她的夢想，她應該都有周全的準備，聽說教官都還會一起訓練。」

高空滲透跳傘是特種作戰的關鍵技能之一，直升機之所以會停在馬路，是為了載運傘兵重複訓練，正巧也讓路過的民眾看見這精彩一幕。

記者vs.陸軍女傘兵家屬：「（那妳會以女兒為驕傲嗎），當然囉。」

