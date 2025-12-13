陸軍黑鷹新彩繪機、雲豹甲車高雄駁二哈瑪星亮相 軍事迷湧入軍武動漫展

陸軍航空602旅UH-60黑鷹直升機新版本彩繪機2025.12.13於高雄駁二哈瑪星鐵道園區亮相，由駁二與國防部合作「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，吸引軍武迷湧入爭睹直升機起降。軍事連線FB



為了推動全民國防，陸軍航空602旅UH-60M黑鷹直升機，今天（12/13）上午以全新彩繪參加位於高雄駁二哈瑪星鐵道園區的軍武動漫展，降落在園區內，吸引大批動漫與軍事迷在現場爭睹，國防部與駁二園區合作的動漫軍武戰紀單元，在駁二動漫祭中相當突出，蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區展出可擔任空中突擊等任務的黑鷹直升機，雲豹鏈砲甲車、心戰喊話車、特戰車，以國防軍備展現動漫多元文化。

陸軍航空602旅UH-60黑鷹直升機新版本彩繪機2025.12.13於高雄駁二哈瑪星鐵道園區亮相，由駁二與國防部合作「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，吸引軍武迷湧入爭睹直升機起降。截自樊成彬臉書影片

國防部與「2025駁二動漫祭—同人誌創作展」，陸軍裝甲564旅派出CM34雲豹鏈砲甲車，進駐高雄駁二蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區，展現國軍新一代裝甲兵力，強化全民國防意識。軍事連線提供

「2025駁二動漫祭—同人誌創作展」本次與國防部合作，今、明兩天在動漫祭活動中推出「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，今年展出項目集結漫畫、模型與實體軍備，打造軍事與動漫跨界融合全新體驗，在蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區展出30公厘口徑鏈砲版的雲豹甲車、心戰喊話車、特戰車。

廣告 廣告

國防部與「2025駁二動漫祭—同人誌創作展」，陸軍裝甲564旅派出CM34雲豹鏈砲甲車，進駐高雄駁二蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區，展現國軍新一代裝甲兵力，強化全民國防意識。軍事連線提供

陸軍航空602旅UH-60黑鷹直升機新版本彩繪機2025.12.13於高雄駁二哈瑪星鐵道園區亮相，由駁二與國防部合作「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，吸引軍武迷湧入爭睹直升機起降。軍事連線FB

而在現場最具震撼的，就是由陸軍航空602旅出動新版英文「NEW POWE」字樣與黑鷹圖像的UH-60M黑鷹直升機彩繪機，作為本次參展的主題，象徵以新的國軍戰力，捍衛民主自由。陸軍航空特戰指揮部所屬的黑鷹直升機（UH-60M），主要任務為擔任空中突擊、運補指揮、傷患後送。黑鷹直升機本週五（12/11）在駁二鐵道園區試航起降時，已經吸引軍武迷到場拍攝。

陸軍航空602旅UH-60黑鷹直升機新版本彩繪機2025.12.13於高雄駁二哈瑪星鐵道園區亮相，由駁二與國防部合作「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，吸引軍武迷湧入爭睹直升機起降。軍事連線FB

對於黑鷹直升機起降安全規畫，高雄市文化局也提醒民眾，UH-60M黑鷹直升機起降時，園區空域將啟動安全管制，禁止空拍機、風箏施放。動漫祭期間13日、14日，早上7點到7時30分、下午3時30分到4時為直升機起降管制時間，現場民眾須配合引導退至警戒區外，自上午7時到下午4時禁飛空拍機，飛機起降期間禁止施放風箏。

更多太報報導

「裝修商」進口RDX火藥得標遭質疑 國防部：標案進口廠商均具國際貿易業資格、嚴格查證品檢

清查近5年外購火藥原料「國內均無產製能力」 國防部：誇大不實指控恐傷國安

美台無人系統合作 李喜明：雙方互補有助台灣防衛