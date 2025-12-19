陸軍龍潭基地近9000萬元航空噪音補償49里居民受惠 桃市府保障7萬戶居民權益、補助不漏一戶





近年因國防任務需求，軍用直升機於陸軍龍潭基地起降頻率提升，飛行噪音成為龍潭、大溪及平鎮等鄰近區域居民所共同關切的生活議題。為回應地方訴求並兼顧國防任務與居民安寧，桃園市政府環保局攜手陸軍航空601旅，近期邀集三區共49位里長召開「航空噪音補助與權益說明會」。會中針對補償金額、申請流程、補件時程、健康維護，以及宣導推展等重要議題進行討論，獲得與會里長廣泛肯定。

光明里黃永龍里長於會中表示，航空噪音並非短期問題，而是影響居民休息、生活作息與長期健康的重要環境議題。此次補助範圍擴大與制度完善，代表政府重視地方聲音與民意需求，是地方期盼已久的政策回應。



桃園市政府環保局攜手陸軍航空601旅，邀集三區共49位里長召開「航空噪音補助與權益說明會」。





桃園市政府環保局表示，為回應地方期盼，市府過去數年主動與國防部、陸軍龍潭基地溝通協調，向中央據理陳述地方所受影響，並透過跨局處研議與具體數據佐證，使航空噪音補償制度逐步擴大範圍與內容。自109年起，補助範圍由學校延伸至居民，113年度起正式採行「現金補償」，不再僅以設施改善取代，現金補償戶戶可得，讓補助直接入戶，讓民眾切身感受政府回應速度與治理誠意。

今年度補助已正式啟動作業，預計惠及龍潭、大溪、平鎮三區共49里、約7萬戶居民，補助金額達8,941萬5,000元。依照現行標準，航空噪音防制區採三級補償制度，第三級每人每年600元、第二級每人500元，第一級每人450元，補助金額依個人核發，以家庭為申請單位，可一次彙整申請，減少民眾奔波。



國防部除核定現金補助外，另編列1,500萬元「居民健康維護設備」及「噪音防制宣導活動」經費，由三區依需求提出規劃並完成初審通過。相關計畫包括：龍潭區增設公共血壓紀錄儀、多區AED自動體外心臟電擊器、公共飲水設施及大溪及平鎮：辦理百場以上航空噪音防制宣導、健康識能課程、社區安寧工作坊。跨區共同導入安寧社區指引、環境監測認知與自我保護宣導。

環保局表示，噪音治理不能僅著眼於「補償」，更重視「健康影響」，尤其對長者、幼童、慢性病患者而言，長期飛行噪音可能影響睡眠、情緒壓力及心血管負擔。透過補助導入醫療輔具及教育宣導，有助提升社區整體健康適應力。



桃園市府強調，每一次補償申請協助及里民座談回應，都是落實「政府與居民站在一起」的重要證據。桃園將持續採取更貼近民意、更透明高效的方式，確保持續改善居民環境品質，讓每位受影響者都能被公平對待、獲得安心生活。航空噪音補助制度，是桃園永續治理的重要推進，也是實現安居城市的共同起點。

環保局提醒第八梯次（113至114年度）「桃園國際機場航空噪音防制費補助」申辦作業已進入倒數階段，桃園市環保局提醒民眾把握期限，受理至114年12月31日止。申辦網址：https://noisesubsidy.tydep.gov.tw/，若遇操作疑問，可撥打03-3850961、03-3856371或03-3856030，由專人即時協助。

