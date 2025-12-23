陸軍一兵不爽被使喚洗餐桶怒問「我是狗嗎？」對下士動手遭判拘役50日

台中地方法院日前審理一起軍中施暴案件，陸軍1名廖姓一兵因不滿上官以命令口吻要求其清洗餐桶，當場咆哮並推人，遭依陸海空軍刑法判處拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。

台中地方法院。（圖/翻攝自Google Maps）

廖男原為陸軍第十軍團第五地區支援指揮部運輸兵群第二營第一連士兵，官階為一兵，已於114年5月1日退伍。同連下士蘇男官階在廖男之上，但對廖男無命令權，屬於廖男的上官。114年2月19日上午11時50分許，廖男在運輸兵群餐廳內執行撤收勤務時，蘇男以命令口吻要求其清洗餐桶，廖男當場不滿。

廖男隨即對蘇男咆哮稱「X你X，你憑什麼這樣命令我做事，難道我是狗嗎？」等侮辱性言語，並以手猛力推蘇男，對上官施以強暴行為。案發後經憲兵隊調查，移送台中地檢署偵辦。

台中地方法院審理時指出，廖男身為現役軍人，本應重法守紀，服膺軍隊的階級服從，卻在上官蘇男糾正、制止其不當行為時，對上官施以強暴行為，對軍紀、軍隊領導統御影響非輕。不過法院也考量廖男犯後坦承犯行，並積極與蘇男調解成立，當場給付賠償金，足認其已知所為非是，確有悔悟之心。

台中地方法院調查發現，廖男案發前並無任何前科紀錄，素行良好，且經診斷患有雙相情感障礙症。法院審酌廖男的智識程度、家庭經濟狀況，以及其精神疾病狀況等一切情狀，判處拘役50日，可易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

台中地方法院認為，廖男前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，本案犯罪行為可能係因受雙相情感障礙症所困而於一時衝動下所為。廖男犯後坦承犯行，並積極與蘇男調解成立，當場給付賠償金，足認其已知所為非是，確有悔悟之心。再考量廖男已於今年5月1日退伍，當無再犯相同犯罪之虞，經此偵審教訓當知所警惕，認所宣告之刑以暫不執行為適當，依刑法規定宣告緩刑期間2年。

本案依刑事訴訟法規定，以簡易判決處刑。如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向法院提出上訴狀，上訴於第二審合議庭。

