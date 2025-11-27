陸軍「情定大漢」聯合婚禮，93對佳偶情定終生。（圖／中華民國陸軍臉書）

陸軍司令部今天（27日）在陸軍司令部大漢營區舉辦「民國114年『情定大漢，幸福永傳』聯合婚禮，由陸司令呂坤修上將擔任證婚人，祝福93對佳偶情定終生，呂坤修並期盼新人攜手打造溫馨穩固的家庭，成為軍旅最堅實的後盾。

聯合婚禮活動首先由陸軍樂隊在新人梳化區實施快閃活動，接續憲兵快反連騎乘重機與陸軍樂隊擔任前導，並在幸福大使的引領下，與新人們幸福遊行；同時，陸軍大家長呂坤修並率領大漢營區官兵歡迎新人們，一同施放幸福氣球，象徵攜手迎向美滿未來，在眾人祝福中開啟人生新篇章。

婚禮是在大漢營區「忠誠堂」舉行，大家進入忠誠堂後，由新人伉儷帶來原創歌曲，以溫暖歌聲揭開序幕，隨後在主持人引導下，新人們彼此交換信物，呂坤修宣達結婚命令，並在親友與官兵的見證下，深情鈐印結婚證書，象徵彼此承諾與幸福永傳。

呂坤修致詞時表示，婚姻是一生的承諾，不僅僅是愛情與感動，更需要在日常生活裡用耐心、包容與智慧細緻經營。他勉勵新人，在忠於國家使命之外，更要忠於家庭、忠於伴侶；並分享家庭經營的三項祕訣，不把負面情緒帶回家、以寬容呵護幸福、對另一半的付出保持感恩，期盼新人攜手打造溫馨穩固的家庭，成為軍旅最堅實的後盾。

呂坤修也向軍眷與親友表達誠摯感謝，因為他們的理解與支持，使軍人能無後顧之憂地保家衛國。他表示，今天的婚禮不只是新人一生的紀念，更是陸軍大家庭的延伸與茁壯，所有在場的貴賓都是這段幸福旅程的見證者。



