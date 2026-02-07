陸軍「新戰神」震撼登場！精準獵殺拒敵於境外

政治中心／林依蓉報導

面對防衛作戰空間不斷向外延伸、台海戰場型態快速轉變，陸軍如何建立「拒敵於彼岸」的遠程打擊能力，成為國防布局的關鍵課題。民視國防小組特別在YouTube推出企劃《陸軍戰力進化論》，在最新一集的專題中，鎖定被稱為「新戰神」的海馬士多管火箭系統，透過第一線接裝官兵與軍事專家的訪談，帶領觀眾直擊國軍如何利用這項戰略利器，在不對稱作戰中為國軍帶來戰場主動權。





直擊陸軍「新戰神」海馬士震撼登場！跨海「精準獵殺」展現拒敵於境外的強大戰力

海馬士能計算最佳發射角，具備垮海打擊的戰力。（圖／翻攝畫面）

面對台海防衛空間不斷向外延伸、戰場環境邁入遠距精準打擊的關鍵時刻，民視國防小組推出《陸軍戰力進化論》的最新一集中，帶領觀眾深度解析有「新戰神」之稱的海馬士多管火箭系統。海馬士與傳統火箭彈的最大差異，在於其具備如飛彈般的精準度與卓越射程。第一線的連長柯明斌指出，過去火箭多用於大面積覆蓋，但海馬士專打精準點目標。它雖然稱為火箭，卻具備如飛彈般的精準獵殺能力，能用最少彈藥達成最大戰果。第一線連長柯明斌表示，過往火箭彈主要用於大範圍壓制，但海馬士專門鎖定高價值「點目標」，雖名為火箭，卻具備近似飛彈的精準打擊能力，能以更少彈藥達成更高戰果。目前海馬士射程約70至90公里，若搭配陸軍戰術飛彈，打擊距離可延伸至160至300公里。國防安全研究院研究員許智翔也分析，未來若引進美軍新型彈藥，射程甚至有機會突破500公里，讓陸軍具備跨海打擊、朝向敵方源頭進行精準獵殺的戰略威懾力。





海馬士實彈射擊畫面。（圖／翻攝畫面）









除了射程與精準度，海馬士的輪型底盤設計同樣是生存力關鍵。它能快速穿梭於台灣各地的公路，甚至可以行駛在草地，沙地等地形。連長柯明斌強調，海馬士進入陣地後，系統會自動計算最佳車頭向，由於具備特殊穩定設計，發射架升起後可直接射擊，完全不必依靠外部支撐架，大幅縮短放列與撤收的時間。「即打即離」的特性，讓海馬士不必擔心，發射後座力過強讓車輛翻覆，官兵能在一分鐘內完成射擊，並快速變換陣地。這種極高機動性，不僅能避開敵軍反擊火砲，更強化了戰場生存力，對於城鎮化程度高的台灣而言，是保存戰力的重要優勢。隨著海馬士加入戰力序列，並與國造雷霆2000多管火箭相互搭配，陸軍火網結構更加完整，不僅強化跨區增援能力，也讓關鍵時刻能迅速集中火力、壓制敵軍行動，成為確保和平的重要戰略支柱。

YouTube連結：https://youtu.be/d9Rnehsqfag?si=wBHWmYFpiy_lJUyk

原文出處：直擊陸軍「新戰神」海馬士震撼登場！跨海「精準獵殺」展現拒敵於境外的強大戰力

