陸軍「最強招募官」Threads上陸巡！狂招0歲寶寶入伍 3萬人被圈粉

生活中心／朱祖儀報導

最近有陸軍招募員在Threads上陸巡募兵。（示意圖／資料照）

國軍招募人才無處不在！近來在Threads的熱門貼文下方，都能看到有一名徐姓陸軍上士在下方留言，「您好！您被我陸巡到了！」並用不同的方式招募人才，就連幾個月大的小寶寶也不放過，超幽默發文讓不少人都笑翻，也吸引3萬名粉絲追蹤。

徐姓士官是陸軍招募員，經常在Threads上招募人才。先前一名媽媽分享家裡寶寶爬行的影片，他便在下方留言，「媽媽您好！早安，被我陸巡到了，看著他努力向前的模樣，就是我們守護的理由。現在的匍匐前進是為了長大後的昂首闊步，加入中華民國國軍，讓我們用堅實的肩膀，為下一代築起最安心的堡壘。」

有媽媽PO出寶寶撐起身體「練核心」的可愛模樣，徐姓士官也在下方留言，「我們注意到這位小隊員了！一天自主訓練超過20組核心，這份韌性簡直是陸軍特戰的潛力股！我已經準備好2043年的報名表了。」除了招募寶寶之外，徐姓士官也會將待業青年、創業者視為目標，就連長輩們也不放過。

有網友看到徐姓士官頻繁募兵，不免好奇他在Threads上到底有沒有順利招到人？徐姓士官則回應，「有欸！其實很多，謝謝大家支持！持續努力中！趕快找我報名！」

另外，由於現在詐騙集團橫行，也有人擔心這種募兵方式是不是新型詐騙？徐姓士官還PO出自己獲得新竹地區優秀青年表揚的照片，強調「我是真人啦！」

