陸軍「重砲射擊」改採實戰化部署 學者：務實建軍的文化轉變

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陸軍第十軍團近日展開「重砲射擊訓練」，一改過往堆疊沙包、架設安全框的傳統作法，全面改採機動放列、分散部署的「實戰化」臨戰模式。儘管操演中仍發生許多狀況，但學者認為，演習是要正視真實的問題，而非追求滿分，這也展現出國軍務實建軍的文化轉變。

陸軍十軍團近日完成年度「重砲射擊訓練」，出動海馬士(HIMARS)、雷霆2000、M109A2自走砲等多型重砲武器。不過，過往重砲射擊前，都會先進行砲陣地整理、堆疊沙包掩體，甚至是架設井字型的「射擊安全框」，今年則是強調「實戰化」目標，改採分散部署、機動放列及因地制宜的臨戰化訓練模式。

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對此，國防院學者蘇紫雲說明，過去「重砲射擊」主要用意是驗證武器戰力及火力宣傳，同時為求訓練安全，射擊前會在陣地做更多的整理。但如今則是強調「實戰化」，更貼近部隊在真實戰場環境時所遇到的情況。蘇紫雲說：『(原音)現在進入獨立射擊陣地的狀況，也是模擬戰時這些火砲陣地分散配置、集中火力，可以提高砲兵的存活率，因為它是分散的，不會被一次殲滅。所以是把真實的狀況，更詳實地讓民眾理解國軍真實的接戰狀況。』

不過本次操演中，不管是海馬士或雷霆2000，都有發生彈藥「不發火」的狀況。蘇紫雲認為，雷霆2000的狀況較為單純，海馬士則有4枚火箭彈有狀況，但由於這是新裝備，接收進來都會有磨合期，要待後續的系統調校。蘇紫雲說：『(原音)除了發射車本身的線路之外，火箭彈內部的點火線路也可能有問題，所以這些都會後續跟原廠進行軟體、硬體的排查，找出可能的弱點，讓它的妥善率進一步提高。』

蘇紫雲強調，演習不是要求100分，而是要回歸真實狀況、找出問題。以往的打靶或火力展示都會考量天候因素，但本次操演不受天候影響直接進行，這正是國軍朝更務實的方向前進。因為不發彈等技術問題都可排除，但文化的轉變反而更值得鼓勵。