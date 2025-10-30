陸軍「陸勝1號」操演攻防易勢 攻守雙方實戰化演練
陸軍首度舉行的「陸勝1號」操演邁入第5天，展開「攻防易勢」對抗階段，第542裝甲旅由攻勢作戰轉為守勢作戰，各指揮所落實指參作業程序，各部隊則積極構築防禦工事，務實驗證官兵臨戰應變能力。
第542旅28日在「陸勝1號」操演中失去空中優勢，且攻擊頓挫，旅指揮所完成指參作業程序後，遂調整部署，轉為守勢。29日各單位積極實施防禦相關作為，確保各地形要點，以利爾後作戰。
542旅第3聯兵營29日上午在雲林地區各陣地實施陣地防禦，結合地形地物建立防禦陣地，並完成相關偽裝措施；期間亦秉「帶著敵情練兵」的精神實施臨戰訓練，藉由引導方式，使官兵認知敵情、熟悉不同作戰區域的戰術作為，確保達成實戰化訓練目標。
在過程中，第542旅由機步連官兵駕駛CM32/33/34型雲豹8輪裝甲車建立防禦陣地，並朝路口及開闊地等高風險區域實施警戒射擊，而CM11型戰車也在防禦陣地進行偽裝措施，模擬將城鎮、鄉村地物納入防線，驗證防禦縱深建立與應變能力。
此外，陸軍航特部的特戰分遣隊則同步演練敵後滲透，官兵乘坐特戰突擊車實施機動，並演練攻擊敵通信、補給要點，展現遲滯敵軍的防衛能力。
至於在「攻防易勢」對抗階段轉為攻擊軍的第234機步旅，由砲兵部隊運用105公厘榴砲，模擬掩護主力部隊撤退及攻擊，實施火力支援打擊演練，並依狀況推演及指揮、協同程序，進行各項砲操等戰術動作。隨後，依狀況推演實施陣地轉移，以降低敵偵獲的風險，有效驗證砲兵部隊火力投送與協同能力。
而第234旅的保修連還持續執行裝備維保支援任務，29日接獲無線電通報車輛發生異常狀況後，立即派遣人員前往指定位置處置。官兵抵達現場，第一時間完成故障排查與初步修復，確保裝備儘速恢復運作，有效支援戰備任務順利推進。
