陸軍「飛手搖籃」！無人機訓練中心曝光 打造不對稱戰力

記者相振為、游家瑋／台南報導

烏俄戰場上無人機被用來偵察敵情、攻擊敵軍，已經是左右戰局的關鍵，陸軍汲取國際經驗成立無人機訓練中心，這座無人機飛手的搖籃經過一年運作，首次正式對外曝光。

陸軍成立「無人機訓練中心」，經過一年運作首次正式對外曝光。

魔羯近程戰術型無人機升空，今日科目是進行8字形環繞訓練。

無人機訓練中心教官：「高度再高一點，高度？」

操作手：「離地高10米。」

飛手在飛教官一旁緊盯，後方操控台掌控無人機狀態即時回傳畫面，這款無人機在各項演訓救災已經發揮「即戰力」。

無人機訓練中心教官出面說明。

無人機訓練中心教官：「以我們魔羯無人機為例，它會先到戰場前方實施偵查，將收集到的情報情資回報到我們指揮所，我們教學員不是讓他正確地飛，要教會學員的是要他在飛行的過程中，學會在某個狀況下如何去處置。」

陸軍教準部無人機訓練中心成立一年首次正式對外曝光，身為10萬地面部隊飛手搖籃，要先培訓種子教官。

資深記者相振為現場說明。

資深記者相振為：「如果是第一次來到無人機訓練中心，怎麼讓他們上手呢？他們會先使用『視聲覺反應力訓練器』，簡單來講就是測試手部跟腦部的反應，看你的手眼有沒有協調，接下來他們會透過『油門推桿操作能力訓練』，來測試看看不管上升、下降；前進、後退的時候，手是不是能夠穩定地操作，他們這些都上手之後，就會進行到這個叫無人機繫留。」

「基礎操作班」為期四週，先經過科學量化的篩選學科測驗，才能進入實機操作。

經過基礎操作班後才能進入實機操作。

586旅搜索士徐翊閔：「慢慢的感受它的桿量，因為它的桿量不是每次拿到遙控器就會上手的，就算是老手也是需要去熟悉這架飛機的靈敏度。」

從基礎的四軸無人機一路進階到沉浸式無人機，就是致命的自殺型攻擊機。

陸軍無人機訓練中心指揮官賀志豪：「這個臂章雖然很可愛，但是沉浸式的飛操手如各位知道在烏克蘭俄烏戰爭戰場上，是最具有破壞力的操作手。」

最後到野外模擬戰場任務執行監偵或擊殺，國軍正汲取國外經驗，加速建構無人機戰力，將成為左右戰局的關鍵。

