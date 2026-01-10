陸軍「飛手搖籃」首曝光 無人機訓練中心打造不對稱戰力

台北市 / 綜合報導

為了強化我國不對稱作戰能力，無人載具成為現代戰場新顯學。陸軍無人機訓練中心去年1月編組完成，現在內部空間及訓練內容也首度在媒體前曝光。看得到他們訓練相當嚴格，各式模擬器、訓練機都有，再透過科學量化篩選，為陸軍打造具有戰鬥力的無人機操手。

快速升空執行任務，這是魔羯戰術型近程無人機，重量25公斤最大飛行高度1500公尺，構型雖然與一般直升機相同，不過卻比四軸更高級別，是一款多人操控的無人機機型。

依場地8字行軌道飛行，還要左右橫移甚至原地迴轉與降落，學員神情專注操作機在考場內依序進行科目，因為就算有無人機，也得要專業人員來操作。

陸軍無人機訓練中心教官王佩喻說：「那如果是擔任監偵型無人機，以我們摩羯無人機為例的話，它會是先去到戰場的前方先實施偵查，將收集到的情報，情資，回傳到我們指揮所來，提供我們的指揮官下達命令，然後去分配我們的任務。」

在整備一年後，位在台南的陸軍無人機訓練中心，也首次對媒體公開，這裡就是所謂的陸軍飛手搖籃，培育人才以滿足聯兵旅火力連，和未來各作戰區無人機大隊的人才需求。

受訓學員羅慶羽說：「其實無人機真的滿難操控的，不是想像中，像玩那個遙控飛機這樣，敏感度滿高，所以你控制不好的話，會亂飛。」受訓學員徐翊閔說：「無人機的控制，它是需要，非常的專注與細心，去慢慢的感受它的桿量，因為它的桿量，其實不是每一次，拿到遙控器就會上手的。」

在2025年之初訓練中心，篩選1100人最初初合格率也僅65%，在加入科學量化篩選機制後，平均合格率達98.4%，目前學員除了陸軍各聯兵旅，與無人機大隊為主要送訓來源，其他海巡甚至特指部，也曾派遣學員來受訓，畢竟無人載具為未來戰場趨勢，我軍也持續強化不對稱作戰能力，防範對岸武力威嚇。

