陸軍586旅士兵獨攀八唐縱走突失聯五日 親友公布最後身影盼協尋

記者陳佳鈴／台中報導

江姓裝甲兵於21日休假期間，獨自赴和平區挑戰具有中高難度的「八唐縱走」路線，不過一入山後失聯至今，尚未尋獲。（圖／翻攝畫面）

陸軍十軍團586旅一名江姓裝甲兵於21日休假期間，獨自赴和平區挑戰具有中高難度的「八唐縱走」路線，原本在當晚以訊息向女友報平安，表示「剩1公里下山」，未料此後音訊全無，至今已失蹤邁入第五天。軍方與消防單位已連日投入搜尋，家屬也公開他最後身影，盼藉由網路力量加速找人。

根據江男親友提供資訊，他於21日上午7時26分從唐麻丹山登山口出發，先後途經蝴蝶谷；中午12時52分，他在靠近夢幻谷處留下定位座標；下午4時33分成功登上八仙山後立即折返。晚間7時11分，他傳訊息給女友表示「快下山」，定位顯示距離登山口僅剩約1公里，然而自此就失去聯繫。

家屬在社群平台貼出江男騎車進入登山口的最後影像，「這是他最後的身影」，並呼籲所有登山客、山區居民協助注意周邊狀況，盼早日尋獲人員。貼文曝光後，有山友透露曾在登山口停車場遇見江男，也有人指出「八唐縱走」路線地勢陡峭、布滿濕滑路段，加上岔路繁多，「如果切錯稜線，很可能一迷就是好幾天」。

截至目前為止，江男失聯已五天之久。谷關消防分隊與多個民間搜救團體、國軍人員連日組成至少四組搜救隊，從唐麻丹山三角點及周邊稜線展開地毯式搜索，範圍涵蓋主要山徑、危險路段與可能滑落處，但截至昨晚仍未發現任何明確跡象。

