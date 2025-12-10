陸軍8軍團出事！醫務兵把營區當毒品儲藏室 遭判刑、勒退

陸軍第8軍團爆出誇張毒品事件，服役於第四支援指揮部衛生營的蔡姓上兵，因在休假時購入6顆喪屍煙彈（第二級毒品依托咪酯），收假返營時躲過安檢帶入營區，卻在例行檢查中遭查獲，被依違反毒品危害防制條例判處拘役40天，得易科罰金，並遭勒令退伍。

橋頭地方法院。 （圖／Googlemap）

根據判決書內容顯示，蔡員於112年10月入伍服役，擔任醫務兵一職。今年5月21日下午，他以每顆新臺幣3,000元、買五送一的優惠價格，向營外藥頭購得含依托咪酯成分的電子菸彈共6顆。雙方約定在高雄市大社區某大樓碰面交易，蔡員取得毒品後，趁收假時刻意規避安全檢查，將毒品偷帶回營區內準備吸食。

隔日5月22日下午，部隊在寢室內執行例行安全檢查時，蔡員主動從個人隨身包包中取出電子菸主機、含依托咪酯成分菸彈3顆及已使用完畢的空菸彈2顆，交予安檢人員。此舉讓部隊長官驚覺營區遭毒品入侵，當場通報憲兵隊處理。

憲兵隊到場後，蔡員配合調查並採集尿液送驗，檢驗結果呈喪屍煙彈陽性反應。案件隨即移送橋頭地檢署偵辦並提起公訴。

法官審理後認定，蔡員明知依托咪酯屬於戕害身心健康的毒品，卻無視國家杜絕毒品犯罪的禁令而非法持有，此行為助長毒品氾濫歪風，對毒品流通及社會治安構成潛在威脅。最終依違反毒品危害防制條例判處拘役40天，得易科罰金，並遭軍方勒令退伍。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

