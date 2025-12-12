陸軍9.8億採購無人機反制系統 首批裝備被判「不合格」還要按日計罰

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍以9.8億元經費採購26套無人機反制系統，得標廠商創未來公司在今年10月交出第一批的13套，但陸軍驗收結果綜判「不合格」，並依契約對廠商計罰，陸軍司令部今天指出，合約商依不合格項目刻正辦理缺失改正，等到申請報驗後，將由陸軍執行第二次裝備驗收。

陸軍此次採購的無人機反制系統，屬於固定式、可跳頻的「軟殺」裝備，並將以外離島等容易受到中共無人機襲擾之處，或者台灣本島政、軍重鎮為主要部署地點。

廣告 廣告

軍方人士今天指出，國軍是以9.8億元經費採購26套固定式的無人機反制系統，執行期程是113年度至115年度，規劃部署在金馬外島及桃園地區。全案由陸軍統籌辦理，陸軍需求為24套，海軍陸戰隊與憲兵則各獲得1套。全案招標初期並不順利，直到去年10月啟動第三度招標，採取最有利標方式後招商，由創未來科技公司以9.87億餘元得標。

但廠商交貨驗收卻出了問題，陸軍司令部今天證實，創未來公司於114月10月13日完成第一批無人機反制系統13套交貨，陸軍依契約性能檢查表，逐項辦理裝備驗測，驗收結果綜判「不合格」，已依契約對廠商辦理計罰(每逾期1日，按各批次契約總價計罰0.1%)。

陸軍司令部指出，合約商依不合格項目刻正辦理缺失改正，俟申請報驗後，由本軍執行第二次裝備驗收。

創未來公司對此表示，此案期程是第一批13套預計明年上半年前交貨；第二批13套預計明年年以前全數完成交貨、驗收和結案；並非今年底就要完成26套建置。創未來公司表示，公司完全依照契約要求及時程完成系統交貨與各階段性能測試，所有作業均恪守契約所訂定的時程與規範；這次驗收中系統大多數測驗項目合格，但部分尚未符合陸軍的期待，創未來正在針對陸軍的期待進行優化修正。

【看原文連結】

更多自由時報報導

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

（有片）會是我F-5退役第二春？ 美空軍接收最後一架QF-16靶機

國軍完備教召獎金規定 志願教召人數卻逐年降低

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

