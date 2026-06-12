陸軍M109A2「夜間行軍」出事 楊梅街頭會車不慎連撞5車

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陸軍21砲指部一輛M109A2自走砲車，昨（11日）深夜執行行軍任務時，行經桃園楊梅區電研路，疑因與對向車輛會車閃避不慎，多輛民車車體當場凹陷變形。 （翻攝畫面）



桃園楊梅街頭昨（11日）深夜驚傳國軍重型裝甲車連撞5輛民車的意外事故。隸屬於陸軍砲兵第21指揮部的一輛M109A2履帶型自走砲車，晚間10點33分許執行部隊夜間行軍任務，在行經楊梅區電研路190巷口時，疑因該路段較為狹窄，自走砲車在與對向車輛進行會車時閃避不慎，龐大的車身當場擦撞停放在路旁的5輛小客車，巨大聲響嚇壞附近居民。

楊梅警分局接獲報案後火速趕抵現場，經初步了解，涉案的軍用履帶車輛當時正跟隨部隊進行移防行軍，因會車空間不足導致操作不慎釀禍，多輛民車車尾與車身被犁到嚴重凹陷變形。警方隨後對國軍駕駛兵進行酒精濃度檢測，經測後酒測值為0，排除酒駕可能。

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所幸整起事故並未造成任何人員傷亡。軍方在第一時間已指派高階幹部前往現場協助處理，並與受損的5位車主取得聯繫，強調絕對會負責後續所有的賠償事宜。詳細的事故原因與肇事責任，目前正由警方與軍方共同調查釐清中。（責任編輯：王晨芝）

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