陸軍M1A2T戰車成軍 賴總統揭與裝甲584旅緣分

（中央社記者吳書緯新竹31日電）總統賴清德今天主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴總統指出，新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，而584旅的前身284師，是他在金門服役時的單位。

裝甲584旅隊名為「登步部隊」，賴總統期勉官兵，傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

賴總統上午赴湖口營區主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。典禮在陸軍禮砲連施放21響禮砲和軍樂聲中揭開序幕，賴總統宣布成軍命令，隨後1輛CM11戰車與1輛M1A2T戰車自司令台兩側開至司令台前方，CM11車長下車將戰鬥手板交接給M1A2T車長，象徵交接作戰任務，自此M1A2T戰車納入陸軍的作戰序列。

賴總統隨後在將領陪同下校閱584旅聯兵三營，依序校閱營部暨戰支連、戰車第1連、戰車第2連、機械化步兵連、火力連等單位，而載運M1A2T戰車的運輸群重拖排也接受校閱。軍方官員指出，1個戰車連共有14輛M1A2T戰車，2個連合計28輛。

賴總統致詞表示，584旅聯兵三營，是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。

賴總統說，無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而官兵發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重考驗與挑戰，順利完成任務，「我要感謝大家，大家辛苦了」。

賴總統指出，新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴總統最後提到，他和584旅有個緣分，584旅的前身是284師，是他在金門服役時的單位，所以希望官兵可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚。

陸軍編列新台幣405億2415萬元持續預算，於民國108年至116年對美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前已有80輛運抵台灣，第3批28輛預計明年初抵台。584旅聯兵三營的2個戰車連，是國軍第一個換裝M1A2T的部隊，由CM11戰車換裝M1A2T，接續聯兵一、二營會各換裝2個戰車連，而機步269旅其中一個聯兵營，轄下戰車連也會換裝M1A2T戰車。

M1A2T主砲為120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘均質鋼板，並搭配獵殲系統（Hunter-Killer），擁有數位化內裝及遙控槍塔，亦配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」。（編輯：萬淑彰）1141031