陸軟飯男殺害22歲前女友判死刑！竟稱出獄後要孝順被害人父母

大陸安徽省安慶市中級人民法院13日上午宣判22歲女醫學生李群遭前男友殺害案，被告林偉強一審被判處死刑。患有鼻咽癌晚期的被害人母親林女士在親友攙扶下，抱著女兒遺像步履蹣跚進入法庭，她表示要親眼看到法槌落下的那一刻。

22歲女醫學生李群遭前男友林偉強殺害。 （圖／翻攝《紅星新聞》）

綜合大陸媒體報導，受害者母親林女士在宣判後表示，她對判決結果感到滿意，但林偉強並未道歉，反而表示要自行上訴。林女士說：「他還稱要給他一次重新做人的機會，出來以後還要孝順我們，照顧我們，這是我覺得最好笑的。」

根據安慶市檢察院起訴書，李群與林偉強於2018年透過網路認識，2022年底確定戀愛關係，兩人因感情糾紛於2024年8月底分手。林偉強認為李群對感情不忠，預謀購買電擊槍、三稜軍刺等凶器，以「處理網店資金」為由將李群誘騙至倉庫。2024年11月1日，林偉強在出租屋內將李群掐死，並將屍體藏於床下，把空調調至攝氏16度。作案後，他前往附近江堤丟棄李群的手機、手錶及作案工具，當晚11時許潛逃至安徽省潛山市，於11月3日被警方逮捕。

被害人母親林女士抱著女兒遺像步履蹣跚進入法庭。 （圖／翻攝《極目新聞》）

據李群友人張某透露，2023年李群與林偉強合租期間，從公司經營到生活起居都是李群操心，林偉強則經常打遊戲。李群多次幫林偉強找工作，但他經常去兩三天就找理由不去。每次提分手，林偉強便下跪、自摑嘴巴、揚言自殺。2023年6月，林偉強為了和好曾寫下一張「200萬欠條」（約900萬元新台幣），稱用於結婚，承諾自11月起每月支付3萬元人民幣（約13.6萬元新台幣），五年內分期還清，但實際上一分錢也沒給。

林女士於2023年10月確診鼻咽癌局部晚期，當地村里提出可申請低保，但發現李群名下有公司。為讓母親治療有保障，李群將公司、銀行帳戶等都轉入林偉強名下。天眼查資訊顯示，該公司註冊於2022年10月，從事電商零售，2024年1月法人由李群變更為林偉強。

李群多次與友人提及前男友的離譜行徑。（圖／翻攝《紅星新聞》）

林女士表示，安慶農村有「定親沖喜」的風俗，她想看著女兒穿婚紗成家，於2024年6月開始安排相親，李群因此與林偉強分手，8月認識一位有正式工作的男生。李群曾向友人張某抱怨：「他就是賴在我家，跪著不走。一直跪，說會改。然後我好了，他就又是一樣。」李群臨終前最後一句話是：「林偉強，我沒有對不起你。」

林女士在案發後遭受巨大打擊，停止化療，她說：「我現在每天就使勁吞飯，過一天算一天就熬著。」李群的遺體至今存放在殯儀館，林女士表示：「她才22歲，本該有美好的人生。我願意放棄民事賠償，就希望林偉強償命，判死刑。」該案於2025年9月19日在安慶市中級人民法院公開開庭審理。

