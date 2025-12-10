陸近期在日韓周邊軍事騷擾 賴清德喊話：應體現大國的責任

中國大陸近期連續在日、韓周邊進行軍演，被認為是軍事騷擾、升高區域緊張。對此，賴清德總統今（10日）上午出席活動時表示，這是非常不恰當的行為；大陸應體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，大陸同樣有責任。

賴清德總統。（中天新聞）

賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前並接受媒體聯訪。

針對中國大陸近期在日、韓周邊進行軍演，被認為是軍事騷擾、升高區域緊張，賴清德表示，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為。

賴清德呼籲，中國大陸應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國大陸同樣有責任。而為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

