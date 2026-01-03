陸通過「釋永信條款」設住持任期天花板 最多2屆不得超10年

中國佛教協會近日通過《漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法》，明確規定住持在同一佛教活動場所最多連任兩屆，每屆5年，累計任職不得超過10年。此項新規被外界視為針對河南少林寺前方丈釋永信長期把持寺務所推出的改革措施。

中國佛教協會近日通過「住持任期天花板」。（資料照／新華社）

據陸媒《澎湃新聞》報導，根據新辦法第6條規定，住持每屆任期5年，同一佛教活動場所連續任職不超過2屆，累計任職不超過3屆。教職人員10人以上的佛教活動場所住持任職應嚴格遵守相關任期和任職屆數規定。

新規同時要求住持每屆任期屆滿後應進行財務審計，財務審計不合格者不得連任。在同一佛教活動場所連任住持10年以上者，任期屆滿後不得連任。此外，70歲以上的佛教教職人員不再擔任新一屆住持。

辦法還詳細規範住持離任程序，要求住持離任應由佛教活動場所管理組織作出決定，報所在地佛教協會審核同意，並向相應宗教事務部門辦理註銷備案手續。離任住持的佛教教職人員應在離任前進行財務審查，並形成書面審查報告。

少林寺前方丈釋永信長期把持寺務，去年因涉貪、性醜聞落馬。（圖／翻攝中新網）

外界普遍認為此次新規出台背景與少林寺前方丈釋永信案件密切相關。釋永信於1999年成為少林寺史上最年輕方丈，擔任住持長達26年，被冠以「少林CEO」稱號。去年7月，釋永信因涉嫌刑事犯罪被帶走調查，少林寺官方隨即發布情況通報，稱其涉嫌挪用侵佔項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。

河南新鄉市人民檢察院於去年11月16日發布消息，釋永信涉嫌挪用資金等案被批准逮捕。檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。中國佛教協會也發布聲明，同意對釋永信的戒牒予以註銷。

