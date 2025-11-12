陸造船業遭逢狂風巨浪 環保、貿易戰、地緣政治…變數多

-

【蘇彬貴╱先探2378期】

在中國政府主導下，當地造船業界龍頭中國船舶工業公司(CSSC)與另一家同業的中國船舶重工公司，近期完成一六○億美元的合併案，相當令人矚目；而合併後的中國船舶工業公司，規模上輕易地躋身全球造船業界的第一名。據研究機構Clarkson Research的新訂單數據來看，去年該兩家公司累計就包辦了全球造船市場達十七％左右的占有率。

該兩家公司其實本是「一家親」，只是在政府的政策下，當時為了激勵國營企業提升競爭力，一九九九年才分開成兩家。但如今再度合而為一，則是因為正遭逢著來自四面八方的狂風巨浪，中國造船及海運相關的產業，未來的營運勢將面臨前所僅見的大挑戰。

風水輪流轉

據聯合國統計，以載重噸(tonnage)來計，去年中國製商船在全球市場中所占比重，已進一步攀升至達五五％左右；而中國船舶工業和中國重工重工兩家公司，今年上半年累計就拿下了全球二九％的新船訂單，占大陸所有船廠達五二％的接單量。然面對著來勢洶洶的諸多利空因素，中國不可一世的造船產業，未來恐怕要面對著盛極而衰的殘酷事實。

除了全球海運市場所面臨的嚴重產能過剩的「結構性」問題(新船隻的訂單恐將因而停滯)之外，這些利空還包括：環保意識的抬頭；去年歐盟(ＥＵ)就已經開始將「溫室氣體排放」(greenhouse-gas emissions)管制的範圍，由製造業進一步擴大至所有在海上跑的大型船隻。