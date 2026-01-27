陸進口空膠囊 驗出環氧乙烷

自大陸進口的空膠囊被檢出用於殺菌的環氧乙烷殘留過量而不符規定。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署27日公布本週邊境檢驗違規名單，自大陸進口的空膠囊被檢出環氧乙烷，共168公斤依規定退運或銷毀。另外，自越南進口的13公噸鮮榴槤檢出殘留農藥滅達樂，也要求業者將整批貨品全部退運或銷毀。

食藥署表示，翰斯福生技報驗自大陸進口的4種顏色空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷介於每公斤6.1～18.9毫克；依規定不得檢出，在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，部分穀類會使用環氧乙烷殺菌，過去也曾發生過膠囊殘留環氧乙烷超標的情況。而食藥署於日前公布的邊境檢驗不合格品項中，也有1批由同一業者輸入的空膠囊檢出環氧乙烷，已依規定退運或銷毀；翰斯福生技近半年來累積已有5批同品項、同號列產品檢驗不合格，食藥署對該業者在邊境調整為100%逐批查驗。

另外，勝裕實業自越南進口的鮮榴槤檢出殘留農藥滅達樂0.03ppm；依規定不得檢出。這批重達13公噸728公斤的鮮榴槤已要求業者依規定退運或銷毀。

食藥署表示，本週邊境檢查共18項產品檢驗不合格，包含美國進口鮮石榴、馬來西亞猴頭菇、日本煙燻起司鮭魚及智利油桃、印尼蝦醬塊等，因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。