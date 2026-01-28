陸進口「空膠囊」含致癌物 食藥署攔截168公斤

食藥署公布邊境查驗結果，4批陸進口空膠囊檢出農藥環氧乙烷超標。（圖／翻攝自食藥署官網）





衛福部食藥署公布最新邊境查驗結果，發現4批自中國大陸進口的「空膠囊」檢出農藥環氧乙烷殘留，總計168公斤全數在邊境攔截，須依規定退運或銷毀。由於輸入業者近半年屢有不合格紀錄，食藥署已調整為逐批查驗、抽驗比率100%，確認合格才放行。

4批自中國大陸進口的「空膠囊」檢出農藥環氧乙烷殘留。（圖／翻攝自食藥署官網）

檢出致癌殘留 業者列管加嚴

食藥署表示，業者「翰斯福生技有限公司」報驗的空膠囊，檢出環氧乙烷殘留介於每公斤6.1至18.9毫克。依「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷屬不得檢出項目，應低於檢測方法定量極限0.1毫克/公斤，本次4批均不符規定。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，違規空膠囊外觀顏色包含紅色、珠光白、黃色、藍色，推測用途可能為膠囊錠狀食品或健康食品等。由於該業者近半年另有不合格紀錄，至目前為止累計已達5批，因此邊境查驗將改為逐批查驗，以降低風險。

邊境擴大稽查 油桃也違規

食藥署同日也公告，邊境查驗不合格品項涵蓋水果、食品包裝、調味料等共18項。其中，「喬亦有限公司」輸入的智利油桃檢出農藥Fenhexamid殘留0.06ppm，依規定油桃同樣屬不得檢出（定量極限0.01ppm），該批逾3公噸產品同樣須退運或銷毀；由於這是業者近半年第2批不合格，食藥署也將其邊境抽驗調整為逐批查驗。

