陸運載火箭 飛經我防空識別區

大陸解放軍17日凌晨再次發射長征三號運載火箭，通過台灣中部防空識別區朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外無危害。不過，大陸航天17日兩起火箭發射任務都告失敗，凌晨0時55分在西昌衛星發射中心，長征三號乙運載火箭發射實踐三十二號衛星，12時08分谷神星二號民營商業運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，都因火箭飛行異常致任務失敗。

國防部指出，中共四川西昌衛星發射中心於昨日凌晨0時55分，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，經過我防空識別區但高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍均運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

綜合媒體報導，實踐三十二號衛星發射中心在四川涼山西昌，長征三號乙主要執行地球同步轉移軌道任務。標準飛行方向是向南／西南，穿越雲南、貴州，進入南海或印度洋上空，並非朝東或東南方向，不會指向台灣。

其次，長征三號乙異常多半發生在二級或三級點火／分離階段，高度約在數十公里到數百公里。在此階段，火箭尚未進入繞地飛行，殘骸會在彈道控制下或失控後，短時間內墜落。掉落區域在大陸西南內陸指定落區，或南海、印度洋。

此外，在台海周邊共機動態方面，國防部指出，截至昨日6時的24小時內，偵獲共機26架次，其中逾越中線進入北部、中部及西南空域計7架次，另有共艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

從動態圖可見，自06時整至23時35分止，共偵獲主、輔戰機、直升機及無人機計25架次，在台灣中線西部、西北部空域活動；而自凌晨04時05分至04時15分止，共偵獲無人機1架次在西南空域活動。經比對國防部公布的東沙新聞稿，西南空域的無人機很可能即為入侵東沙領空的架次。