陸運-20多機遠程編隊畫面曝 專家揭戰略地位不亞於殲-20

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

本月26日是中國大陸解放軍大型運輸機「運-20」首飛滿13周年，《央視》近日公開多架運-20編隊進行遠程機動訓練畫面。有軍事專家指出，運-20的戰略意義不亞於殲-20，其服役象徵中國大陸戰略空運與遠程投送能力完成歷史性跨越，成為空軍邁向世界一流的重要關鍵裝備。

根據《央視》畫面可以看到，多架代號「鯤鵬」的運-20自西南某機場依序升空，編組後飛往目標空域，執行多機編隊遠程機動訓練。此次訓練在複雜氣象與陌生空域條件下展開，並模擬衛星導航受干擾、強對流天氣等狀況，全面檢驗機組人員在高壓環境下的資訊整合、風險預判及編隊協同決策能力。

廣告 廣告

運-20飛行員劉曉軍表示，透過此次訓練，充分展現運-20多年來體系作戰能力的穩健成長，如今每一次飛行訓練，都是對資訊融合、編隊協同與整體抗壓能力的實戰檢驗。

運-20原型機於2013年1月26日完成首飛，為中國大陸自主研製的大型運輸機。13年來，運-20已多次執行重要軍事與任務支援行動。軍事評論員張學峰指出，運-20的列裝，象徵中國空軍遠程投送與戰略空運能力實現質的飛躍，其戰略地位與殲-20同樣關鍵，是空軍戰略轉型的標誌性裝備。

張學峰表示，運-20填補了國產大型運輸機的空白，實現關鍵裝備的自主可控，也讓中國空軍在力量投送距離與規模上具備戰略空軍的核心指標。運-20最大起飛重量達200噸級，載重可達數十噸，航程覆蓋數千公里，能運送重型裝備，強化「哪裡有國家利益，就能抵達哪裡」的全球投送能力。

此外，運-20的服役也可同步提升其他軍兵種作戰效能，特別是增強陸軍的機動性與反應速度。張學峰指出，運-20優異的平台性能，亦為空軍發展多型特種飛機提供基礎，包括由其改裝的運油-20空中加油機，未來甚至可發展為戰略預警機，為大規模、高強度空中作戰提供預警與指揮支援。

【看原文連結】