陸遣返詐騙犯10人 陸委會：不滿意但先把人帶回

（中央社記者李雅雯台北4日電）中國大陸昨天循小三通遣送10名台籍詐騙犯返抵金門。陸委會今天表示，對岸知會時間緊迫，不符合過往共打協議執行慣例，對於這樣的處理方式不滿意，但是先把人帶回來再說。

大陸委員會（陸委會）4日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸公安昨天循小三通金廈航線遣送10名涉及洗錢、詐欺等罪的台籍詐騙犯返抵金門，他們身上未有身分證明文件；今天擬再循同樣模式遣送3名台籍涉詐人士抵赴金門，不過尚未執行。

梁文傑表示，昨天確實有10名涉及詐騙台籍人士被遣返回來，司法單位正在處理後續中。對方有事先通知台灣方面，經過相關單位清查人別身分無誤、做好安全防範與聯繫工作後，同意這10人登船抵達金門。

梁文傑指出，對岸通知時間緊迫，不過對於滯留在陸台籍人員或通緝犯的遣返，兩岸有關部門傾向務實處理，國人有返回台灣的權利，縱使其為通緝犯；對岸也有將在陸服刑期滿的人送回來的需求。

梁文傑坦言對於中國大陸公安處理方式不滿意。他說，過往兩岸共打協議慣例會約好遣返時間、交通工具等，不過這次對岸知會時間緊迫；擬再循同樣模式遣返的3人，也是人到廈門後才告知，目前尚待確認身分後才能決定要不要允許其登船。

梁文傑強調，中國大陸公安這樣的做法不會構成台灣邊防問題，待遣返人員已在廈門碼頭，不過登船決定權在台灣。這幾年由於政治問題，對岸不願意或刻意規避既定協議，基於台籍人員返台權利、司法到案需求，還是傾向務實處理問題，「不滿意，但是先把人帶回來再說」。

根據陸委會提供的資料，截至今年9月18日，計有873名台籍人士由於涉及詐騙案件，目前在陸被拘留、被起訴、審判中或服刑中。（編輯：楊昇儒）1141204