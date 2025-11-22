陸郵輪取消赴日行程「改去這國家」 陸客吐氛圍：誰去日本就是叛徒

中日近期因政治議題再度爆發外交緊張，已迅速波及旅遊與郵輪市場。（圖／翻攝自愛達郵輪官網）

中日近期因政治議題再度爆發外交緊張，已迅速波及旅遊與郵輪市場。據路透社引述多名業者與行程資料報導，中國多家郵輪公司正緊急調整原定航線，避開日本港口，預料將使南韓成為新的最大受益者。

報導指出，這試爭端起於日本新任首相高市早苗近日在國會發言指出，若中國對台灣採取軍事行動並威脅日本，「可能引發軍事回應」。相關言論引起北京強烈不滿，也讓原本大批規劃赴日的中國旅客開始轉向。多家旅遊與港務代理業者證實，中國郵輪正集體重新規劃航程。

根據南韓濟州島官方公告，中國大型郵輪「愛達•魔法之城」（Adora Magic City）已取消12月停靠福岡、佐世保與長崎等日本港口，改為在濟州延長停留31至57小時，遠超過一般郵輪在港僅約9小時的行程。濟州官員透露，郵輪公司主動要求更改，但未明說原因，「我們懷疑與中日關係緊張有關，看起來他們正在準備B計畫。」

除了愛達號，南韓港口代理 Eastern Shipping也指出，其他中國郵輪公司正洽談改道，包含從天津出發的Dream郵輪亦希望避開日本，改停仁川或釜山。不過因行程即將啟航，有些變更尚未完成。多家郵輪公司被詢問時皆未回應。

此次局勢讓日本旅遊業直接受挫。日本「東日本國際旅行社」表示，今年剩餘時間已有80％訂單遭取消；多家航空公司也針對日本航線啟動退票措施。相對地，中國旅遊平台「去哪兒」數據則顯示，南韓已成為中國旅客11月中旬以來的國際主要目的地。

受惠預期亦反映在南韓旅遊與零售股。濟州樂天旅遊開發股價本週上漲逾 20％，旅行社Yellow Balloon Tour上漲24％，新世界集團則因市場看好中國客轉向南韓而走高6％。不過多位業者認為，中國旅客的大量湧入仍需時間。濟州華慶集團表示，外交爭端尚短，旅客增加需視後續情勢而定。

部分中國民眾的旅遊選擇已迅速轉變。來自杭州的旅客王露娜說，原本計畫再訪日本，但「現在看起來日本不安全，韓國是更好的選項」。旅遊業者蘇姝也觀察到，民間赴日意願急速下滑，「現在的氛圍是誰去日本，誰就是叛徒。」

