陸郵輪避停！日旅遊業已失80%訂單 南韓觀光或從中受益
日本首相高市早苗日前「台灣有事」論引起大陸強烈不滿，雙方外交烽火已延燒近半個月。據《路透社》查詢郵輪排程與相關消息來源透露，大陸郵輪業者目前正紛紛避開日本港口，轉而前往南韓，預計將刺激南韓旅遊業需求。
《路透社》21日報導，根據南韓濟州省政府網站發布的通知，原本往來於南韓濟州島和日本之間的大陸郵輪「愛達魔都號」（Adora Magic City）已更改12月航程，避開原計劃停靠的日本福岡、佐世保和長崎等港口。
通知指出，該郵輪將改為在濟州島停留31至57小時，遠超過原定的9小時。濟州省一名不願具名的官員表示，郵輪營運商要求更改行程但未提供理由。該名官員懷疑是「因為中日關係」，並認為他們似乎正在「起草B計畫」。愛達郵輪公司未回應置評請求。
日本正在計算這場外交爭端的代價，東京的東日本國際旅行社（East Japan International Travel Service）本週表示，今年剩餘時間內已失去80%的預訂。南韓港口代理商東方航運（Eastern Shipping）執行長李容根（Lee Yong-gun）告訴《路透社》，其他大陸郵輪公司也在討論改變航線事宜。李容根預期如果中日關係進一步惡化，南韓或從中受益。
據大陸在線旅遊網站「去哪兒」（Qunar）數據顯示，15日與16日的週末，南韓已成為大陸旅客預訂國際機票數量最多的首選目的地。許多大陸航空公司已提供日本航線退款，預計此舉將促進前往南韓的航空旅行。大陸方面對赴日旅行的警告已衝擊日本旅遊相關股票，同時也導致南韓旅遊相關企業股價本週大幅上漲。
延伸閱讀
美烏日內瓦首輪磋商 盧比歐：和平方案期限可調整
賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會 館長怒：我怎麼都不知道
上訴法院裁定！川普不得擴大「快速遣返」適用範圍
其他人也在看
華府國建聯誼會 12/6慶祝50周年
華府國建聯誼會將於12月6日舉辦50周年慶祝會，見證半世紀光輝歷史，展望未來發展。活動時間為中午11時30分至下午3時，...世界日報World Journal ・ 1 天前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 1 天前
巴鐵又贏了! 杜拜航展印度「光輝」摔機 巴基斯坦「這台」敲進買家訂單.....
[Newtalk新聞] 據「邊解感」在《騰訊新聞》發表的分析文章指出，在迪拜航展上，本被預期成為焦點的印度「光輝」戰機因突發墜機事件意外失色，中巴共同研製的「梟龍」Block III 反倒意外成為場內討論度最高的機型。這款曾在今年五月「五．七空戰」中展示超視距打擊與中程壓制能力的戰機，此次由巴基斯坦派出現役編隊赴會，不僅完成展示，還順勢敲定一筆未公開買家身分的新訂單。 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，21日在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。 圖：翻攝「X」@shashank_seo 巴基斯坦國防部雖未公布相關細節，但證實已與「友好國家」簽約。這也是「五．七空戰」後首筆正式落地的軍售，被視為該戰機獲得國際市場認證的象徵。航展現場更出現印度代表低調出現在「梟龍」展區周邊，引發外界關注。文章指出，印度對具備霹靂-15E 與 CM-400AKG 等配置的 Block III 「不可能不關心」，但基於兩國關係，巴方不會把這款機型轉售給印度。 中巴合製的JF-17「梟龍」Block III 戰鬥機 。 圖：翻攝自《騰訊新聞》 外界目前關注的焦點新頭殼 ・ 1 天前
為了挺日本？福島食品解禁「時機巧合」！食藥署回應
近期中國與日本因「台灣有事論」情勢緊張，衛生福利部食藥署今天公告全面解禁日本福島5縣食品，引發外界聯想；食藥署長姜至剛聞言秒答「沒有啦！」一切是按照行政程序走。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今（22日）聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境自由時報 ・ 1 天前
周天成錯過3個賽末點 澳洲羽球公開賽止步4強
（中央社記者黎建忠台北22日電）羽球選手周天成今天在世界羽球聯盟（BWF）超級500等級的澳洲羽球公開賽男子單打4強戰，對上印度對手沈恩，在錯過3個賽末點後，以21比17、22比24、16比21落敗，無緣冠軍戰。中央社 ・ 1 天前
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
陸客消失「東京池袋空無一人」？ 旅遊達人笑揭真相
（記者洪承恩／綜合報導）在中日關係升溫、陸客赴日旅遊急速縮減的背景下，日前一張「池袋站西口空無一人」的照片在社 […]引新聞 ・ 1 天前
中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛 […]引新聞 ・ 18 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
日本住宿降價？旅遊達人點名東京3處現降幅
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言，引發中日兩國關係緊張，中國外交部呼籲公民暫時避免前往日本旅遊，讓旅客紛紛退定行程，連帶讓日本旅遊「變便宜」。日本旅遊達人林氏璧表示，東京...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
賞楓不必到日韓！台中優惠公車套票暢遊梨山美景
此時正值賞楓季節，但國人不必飛日、韓，台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，即日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，折扣近7折，還可搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣自由時報 ・ 2 小時前
天成飯店集團推出「蝶谷城堡」雙館專案話題爆紅 花蓮最夢幻新路線 住城堡、泡森林 一趟旅行收集雙湯奢華
【記者羅伯特/綜合報導】花蓮旅遊再升級。天成飯店集團今年秋冬端出一條超人氣的新玩法，將瑞穗天合國際觀光酒店的歐 […]民眾日報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看
日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！景點+ ・ 8 小時前
歲末萬歲 國旅住宿買一送一
普發一萬到手後，想好怎麼用沒？或許很多人的「第一志願」是買機票出國，不過若時間不允許，來趟國旅倒也是不錯選擇，不管是選擇台灣高鐵的「飯店聯票」歲末優惠，或是直接選擇各家飯店的「普發一萬」專案，都有機會享受到買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇，不妨著手規畫耶誕與跨年假期，把普發一萬的效益放到最大。中時新聞網 ・ 5 小時前
試乘報告／國泰航空全新打造香港機場貴賓室 「逸連堂」候機必做三件事
國泰集團近年投資逾港幣一千億元，提升機隊、客艙產品和數位創新等多個領域的體驗，重塑貴賓室亦是創新計劃的一部分。改裝後在2025年5月先發登場的「逸連堂the Bridge」，位在香港國際機場的便利位置，除了保留常客喜愛的經典元素，又加入一系列新設計，提升乘客的候機體驗，難怪許多旅客就算不搭商務艙，也要用亞洲萬里通里程兌換使用國泰貴賓室，而在全新的the Bridge，一定要做以下三件事，就能讓候機體驗大大加分。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 1 天前