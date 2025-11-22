陸郵輪避停！日旅遊業已失80%訂單 南韓觀光或從中受益

日本首相高市早苗日前「台灣有事」論引起大陸強烈不滿，雙方外交烽火已延燒近半個月。據《路透社》查詢郵輪排程與相關消息來源透露，大陸郵輪業者目前正紛紛避開日本港口，轉而前往南韓，預計將刺激南韓旅遊業需求。

陸郵輪「愛達‧地中海號」20日突取消宮古島下船。（圖／翻攝愛達郵輪官網）

《路透社》21日報導，根據南韓濟州省政府網站發布的通知，原本往來於南韓濟州島和日本之間的大陸郵輪「愛達魔都號」（Adora Magic City）已更改12月航程，避開原計劃停靠的日本福岡、佐世保和長崎等港口。

通知指出，該郵輪將改為在濟州島停留31至57小時，遠超過原定的9小時。濟州省一名不願具名的官員表示，郵輪營運商要求更改行程但未提供理由。該名官員懷疑是「因為中日關係」，並認為他們似乎正在「起草B計畫」。愛達郵輪公司未回應置評請求。

日本正在計算這場外交爭端的代價，東京的東日本國際旅行社（East Japan International Travel Service）本週表示，今年剩餘時間內已失去80%的預訂。南韓港口代理商東方航運（Eastern Shipping）執行長李容根（Lee Yong-gun）告訴《路透社》，其他大陸郵輪公司也在討論改變航線事宜。李容根預期如果中日關係進一步惡化，南韓或從中受益。

據大陸在線旅遊網站「去哪兒」（Qunar）數據顯示，15日與16日的週末，南韓已成為大陸旅客預訂國際機票數量最多的首選目的地。許多大陸航空公司已提供日本航線退款，預計此舉將促進前往南韓的航空旅行。大陸方面對赴日旅行的警告已衝擊日本旅遊相關股票，同時也導致南韓旅遊相關企業股價本週大幅上漲。

