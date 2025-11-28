陸配不能參政？卓榮泰提「雙重國籍」任公職：一定要斷然拒絕

內政部要求陸配擔任公職應放棄中華人民共和國國籍議題延燒，為防執政黨使用國籍法限制陸配參政，國民黨立院黨團提案修正《國籍法》，放寬陸配不適用該法放棄外國國籍之規定，引發關注。行政院長卓榮泰指出，「如果有一個雙重國籍的委員在跟我質詢，我不曉得我面對的這個人，雙重效忠是到底效忠誰？到底是代表哪一個國家來問我，我要回答你的是回答中華民國、還是中華人民共和國，我都不清楚，所以這個一定要斷然拒絕」。

節目「新聞面對面」昨（27日）晚間播出卓榮泰專訪，談到陸配參政議題時，卓榮泰回應，「雙重國籍來擔任公職，我不曉得大家的感覺」、「對我而言，如果有一個雙重國籍的委員在跟我質詢，我不曉得我面對的這個人，雙重效忠是到底效忠誰？到底是代表哪一個國家來問我，我要回答你的是回答中華民國、還是中華人民共和國，我都不清楚，所以這個一定要斷然拒絕，絕對不可能容許這個事情發生」。

卓榮泰續指，「知道有一些國民黨人士說他 （陸配）不是外國人，我也不能把他當成本國吧！所以這就是雙重效忠問題，那要來參選公職，要清楚地告訴所有中華民國國人只效忠中華民國，要做斷然的動作，我們要求要回去撤銷國籍，那為難的是中華人民共和國，不要拿這個事情來為難中華民國。」

