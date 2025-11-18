陸配中常委抖音喊早日統一 國民黨：停止黨職處分

何鷹鷺。（資料照片/取自中時新聞網直播）

國民黨陸配中常委何鷹鷺近期在抖音上大談統一，還將毛澤東穿在身上，聲稱自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」等言論引發爭議，國民黨考紀會決議依黨員違反黨紀處分規程，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。

國民黨考紀會表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。國民黨考紀會18日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。

考紀會是根據國民黨黨員違反黨紀處分規程第十五條規定，黨員應忠於本黨主義、黨章、政綱、政策及決議。黨員違反前項義務，致損害本黨聲譽或國家利益者，得處以申誡或停止黨權之處分；其擔任黨職者，得併處停止黨職之處分。

針對即將舉行第二十二屆中央委員及第二十二屆第一任中央常務委員選舉，為使參選同志公平合法競爭，中央考紀會除已訂定上開選舉「促進優質選風」實施要點，經提請114年8月27日第二十一屆中央常務委員會第165次會議核定通過。

另考紀會於今18日臨時委員會特別決議，中央委員、中央常務委員選舉，將以政黨法為規範，上開選舉的紀律問題，只要具名檢舉、備影音紀錄，經查證屬實，本會即受案辦理，嚴肅面對社會對本黨的期待，上述要點並將正式發函通告各縣市黨部，並要求各縣市黨部通知所屬全國黨代表。

