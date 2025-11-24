陸配任公職可簽切結書？ 劉世芳：國籍法無簽切結書規定

內政部長劉世芳於立法院內政委員會備詢。資料照片



5位陸配擔任村里長，因未放棄中華人民共和國的國籍將被解職，立法院將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，來為配解套，對此內政部長劉世芳今(11/24)日表示，在我們現在的《國籍法》裡面，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結這樣一個規定。

內政部立法院今日邀請內政部部長、國防部部長就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢，會前有媒體詢問劉世芳，立法院要提放棄外國籍的切結書，民眾黨說要請中配簽切結書，這種切結書是有效力的嗎?

劉世芳回應說，在我們現在的《國籍法》裡面，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結這樣一個規定，《國籍法》是針對中華民國以外的外國國籍的人，如果針對中國的外配或是中配的話這很奇怪，這是一個非常特權的條款，更何況按照我們的《國籍法》20條已經講得非常清楚，如果要擔任公職者，必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，根據行政院2023年的函示給各部會，所謂中華民國以外的國籍當然包括中華人民共和國的國籍。

她指出，在今年5月的時候，按照時間點來限制的話，《國籍法》裡面20條是1年內，5個陸配村里長已經超過1年，內政部民政司多次去函包括縣市政府，一定要按照《國籍法》的規定來處理，因為多次去文他們都是用推託的方式，比如說「我們要問陸委會」、「我們要問移民署」、「我們要問民政司」、「我們要問內政部」，我們覺得其實縣市政府對《國籍法》20條非常清楚的表態，我們認為他們有失職，所以就移送監察院來調查。

