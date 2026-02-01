陸配任公職爭議難解 學者：政府不能用做不到的要求擋人

彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤指出，現在問題在於，國家是否可設計一套明知不可履行的條件，作為剝奪民選或依法取得公職資格的門檻？內政部應拿出透明方式面對統戰，如果規則被設計成「永遠交不出來」，民主的受害者不會只是一位候任立委，而是整個制度的可信度。 （示意圖:shutterstock/達志）

民眾黨不分區立委候選人李貞秀預計於2026年2月3日就職，不過內政部主張援引《國籍法》第20條，要求其在就職後一年內提出「放棄中華人民共和國國籍」證明，否則將予以解職。彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤指出，現在問題在於，國家是否可設計一套明知不可履行的條件，作為剝奪民選或依法取得公職資格的門檻？內政部應拿出透明方式面對統戰，如果規則被設計成「永遠交不出來」，民主的受害者不會只是一位候任立委，而是整個制度的可信度。

李其澤表示，現在問題不在於社會是否理解國安焦慮，台灣確實必須防範北京透過身分、資源與長臂管轄滲透民主機制，真正的關鍵在於，國家是否可以設計一套明知不可履行的條件，作為剝奪民選或依法取得公職資格的門檻。當內政部一再宣稱「依法解職、沒有解釋空間」時，卻刻意迴避更根本的法制矛盾，也就是在兩岸特殊關係下，「大陸地區」於我國法制中並非一般意義的外國，陸配取得身分的路徑亦不同於一般外國人歸化，若把「外國國籍」的框架直接套用到兩岸身分，法律語義必然扭結。

李其澤指出，這樣的扭結並非抽象爭論，而是已造成實質治理傷害。花蓮富里陸配村長鄧萬華即因同一條款遭解職，後續提起訴願獲准，縣府撤銷原處分，中央與地方各說各話，正顯示制度缺口已讓行政體系陷入互相打臉與責任卸載的困境。更為矛盾的是，陸委會一方面坦言「放棄中國國籍」在現實上幾乎無法操作，另一方面政府卻仍要求以該項證明作為保職要件，形同將「不可得」設計成「必須交付」。

針對支持嚴格限制者常援引司法院釋字第768號，主張忠誠義務與雙重國籍限制具有合憲性，李其澤認為，該號解釋處理的是一般外國國籍情境，並不能直接替代兩岸體制下身分、戶籍與國籍三者分立的法律現實。若政府認定陸配參政涉及更高層級的國安風險，正確路徑應是以明確法律授權建立可行的審查與排除機制，而非任由行政解釋在模糊地帶擴張適用。

李其澤指出，務實的解方並非不存在，關鍵在於政治意志與法制作業是否到位。他主張，應建立可驗證的單方放棄與具結程序，既然北京不承認台灣國籍，放棄程序高度不可控，台灣只能採取單方認定，透過書面聲明放棄、具結未受中方指揮或資助，並配合財務與往來調查，作為公職忠誠審查的一環，較要求中方開立證明更符合比例原則。

此外，李其澤認為，政府應盡速修正《兩岸人民關係條例》或另設專章，清楚區分一般外國人歸化與陸配身分轉換的規範結構，將註銷大陸戶籍與國安忠誠審查明確寫入法條，避免再以《國籍法》強行套用。政府自行公布的數據也顯示，多數被通知補繳者可完成戶籍註銷證明，問題並非社會無法執行，而在於SOP與法源不一致。

李其澤最後指出，李貞秀案真正考驗的，不是台灣社會是否有勇氣面對統戰，而是政府是否有能力以透明、可行且可救濟的法治方式面對統戰。當規則被設計成「永遠交不出來」，民主的受害者不會只是一位候任立委，而是整個制度的可信度。

