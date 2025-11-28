陸配任公職若不用放棄國籍 卓榮泰：會有雙重效忠問題

陸配參政權議題持續引發爭議，國民黨團總召傅崐萁提案修正國籍法，增訂大陸地區人民參選公職不適用放棄國籍規定。行政院長卓榮泰今（28）日上午前往立法院會時，面對媒體詢問國籍法修法是否會產生雙重效忠問題，他明確回應「當然是」。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

立法院會今天持續進行施政總質詢，卓榮泰並未如以往在立法院議場後門接受媒體聯訪後才進場。他稍早進場時被媒體詢問，藍營修國籍法是否擔心會有雙重效忠問題，卓榮泰稍稍停下腳步回應「當然是」後，隨即步入議場。

廣告 廣告

卓榮泰認為藍營修國籍法將導致雙重效忠問題。（資料圖／中天新聞）

卓榮泰昨天接受《新聞面對面》專訪，他在節目中表示，對他而言，如果面對雙重國籍的立委質詢，他會對其雙重效忠有疑慮。卓榮泰強調，「我要回答你的是中華民國、還是中華人民共和國，這個一定要斷然拒絕，不能發生」。

卓榮泰強調，「部分國民黨人士想說中配不是外國人，但這就是會有雙重效忠問題。」

延伸閱讀

丈夫遊中東竟遭武裝警帶走！妻視訊曝：人在杜拜警察局

高市稱「台灣有事」論是誠實答問 陸外交部回應了

習近平與川普說了什麼？外交部火力全開回應