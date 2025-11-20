陸配任公職 陸委會：「單一效忠」必須遵守

針對近期引發關注的陸配能否擔任民選公職人員的問題，陸委會副主委梁文傑今天(20日)在例行記者會上重申，尊重內政部對「外國籍」就是「中華民國國籍以外國籍」的解釋，也要再次強調這個問題的核心概念就是「單一效忠」，單一效忠這個核心原則必須遵守。

梁文傑以國民黨日前對前中常委何鷹鷺停止黨職處分為例指出，即使對國民黨而言，效忠中華民國也必須維持；再以正副總統選舉為例，凡是外國人歸化或陸港澳地區人民取得中華民國國籍，全都不准參選正副總統，所以用這個不准雙重效忠的概念來看，為什麼就可以擔任立法委員或縣市首長？梁文傑希望未來立法院在辯論此議題時，可以好好釐清這些概念。

至於國民黨立院黨團有意修法保障陸配參政權，梁文傑表示，不只國民黨有意修法，其他政黨也有提案想將外國籍明定包含境外政治實體，還有立委希望修訂選罷法，要求陸港澳居民放棄原有國籍後才能登記參選，也有立委規劃修訂兩岸條例，要求原大陸地區人民若要參選，必須先提出喪失國籍證明。

梁文傑說，由此可知立法院對此議題其實有著各式各樣意見，就看屆時立法院會如何處理。