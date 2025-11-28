陸配入籍「六改四」恐加速拖垮健保財政？ 石崇良：需審慎思考

國民黨醞釀修法陸配入籍「六改四」，外界質疑放寬後恐加速陸配高齡家屬依親加保健保，恐拖垮健保財政；衛福部長石崇良今（28）日表示，相關規定非由《健保法》制定，但高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義的角度來看，確實需要審慎的思考。

藍營擬將陸配取得身分證的年限從原本的六年縮短成四年（六改四），外界擔心影響健保收支。石崇良今(28)日隨行政院長卓榮泰赴立法院備質詢，對此表示，只有陸配才有依親規定，其它國籍並沒有相關規定，所以若從公平性來講，兩邊確實有不相當的地方。

他指出，目前的依親多數是高齡者依親，通常他們的繳的健保費跟支出都是收少於支，支出遠大於收入，再者健保對於本國長者高齡者來講，他們是從年輕就開始繳保費，到晚年才使用到，其實對於健保是長期有很大的貢獻，所以對於高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看的話，確實需要審慎思考。

針對是否修法，石崇良指出，相關規定非在健保法裡，是在其他法規，所以要深思考慮。

另外近期有近親結婚六等改四等的討論，外界擔憂可能影響優生學；石崇良表示，這還是要回到專業討論，在少子女化的這個時代來講，會不會因為放寬親等的關係，那麼造成有些遺傳性疾病的增加，這需要更多的科學依據。

至於未來立法院審議總預算若再次陷入朝野僵局，是否會導致公幼等相關政策無法持續推動；石崇良則說，確實如此，在衛福部包含社安網2.0、長照3.0等多項計畫中，在預算的編列上都有較今年成長的部分，所以如果預算沒有辦法通過，按照規定衛福部不能夠執行，就要等待立法院審議結果才能夠推動新的相關計畫。

