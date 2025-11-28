陸配入籍6改4 衛長：審慎思考

針對陸配入籍「6改4」爭議，外界質疑放寬後，依親居留加保將加重健保負擔，衛福部長石崇良28日表示，公平正義需思考。（姚志平攝）

國民黨醞釀修法陸配入籍「6改4」（最快由6年降至4年），遭質疑恐加速陸配高齡家屬依親後加保健保，拖垮健保財政，衛福部長石崇良28日回應，高齡者入籍到台灣使用健保，從公平正義角度來看，確實要審慎思考；不過，網傳論點已被證實為假消息，藍委李彥秀痛批，大罷免大失敗後民進黨不但沒反省，還用全黨力量，有計畫性地發動對陸配攻擊。

石崇良昨指出，目前依親多數是高齡者依親，但通常他們繳的健保費都是「支出遠大於收入」，再者，健保對於本國高齡長者來講，是從年輕就開始繳保費，到晚年才使用到，長期對健保有很大貢獻，所以對於高齡者「直接入籍台灣」使用健保，從公平正義來看，確實需要審慎思考。

李彥秀指出，台灣事實查核中心早在去年就澄清「陸配父母來台依親可以馬上使用健保」是錯誤的訊息，衛福部原本應該是最沒有政治色彩的部會，石崇良是醫師與公衛專業，不料也加入造謠攻擊行列，用偷換概念、倒果為因，造成社會分裂與仇視，並引發對陸配家庭的敵意攻擊。

她痛批，石崇良不會不知道健保制度是「隨收隨付制」，本來就是同一世代間的互助，這就是健保制度設計的基礎，而且社會保險是風險重分配，而不是儲蓄，否則較早往生，或是使用量較少，難道要退還健保費嗎？

民眾黨不分區候任立委、陸配李貞秀表示，民進黨政府拿國民的正當權益來政治操作，非常不應該，而且中華民國政府開放陸配父母依親，每年限額僅60人，「累積10年也才600人，是要怎麼樣拖垮健保財政？」

民眾黨立委林國成也批評，賴清德總統上任至今不務正業，只會在國安跟兩岸議題挑動敏感神經，尤其是「抗中保台」的意念非常濃厚，所以刻意小題大作，對內找不出敵人，就開始找陸配做替死鬼。