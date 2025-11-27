陸配參政免棄中國籍？張景森道破「台灣典型政治悲劇」：扯身分標籤無益國安

近年兩岸關係緊張，國民黨立院黨團總召傅崐萁等立委研擬修改《國籍法》，主張讓中國大陸配偶（陸配）排除在第20條規範，即位放棄中國國籍者，能擔任公職，引發討論。針對陸配參政權，前政務委員張景森今（27）日在臉書指出，這是​典型的台灣式政治悲劇，國安問題變成國籍問題、國籍又成了身分政治的撕裂，這樣撕裂對台灣的國家安全反而更糟糕、更不安全。​

張景森指出，事實上，陸配在台參選應接受比一般外國人更嚴謹的安全忠誠審查，這是台灣社會的共識，這樣的「國安問題」本可好好討論制度的設計，既然如此，就該將「更高的標準」寫進《兩岸人民關係條例》裡面，而非在國籍法裡面含糊帶過，除要求放棄中國身分外，也應加上合理的條件，如在台灣設籍多久、是否曾參加過共產黨或附隨組織、是否曾接受敵對政權資助，或扮演組織性統戰角色、過去的言行是否真正熱愛台灣等，這些都是可被審查、被具象化的實質條件，唯有如此才能真正應對國安風險。

​張景森說，然而，如今大家不是認真討論「什麼樣的陸配不能參政」、不去強化實質安全忠誠審查，而是轉換軌道到國籍法，先把陸配當成「一般外國人」，再用「有沒有放棄原國籍」的形式來討論能否參選公職，試問​「放棄原國籍」就完全等於「對台灣忠誠」？顯示以國籍法處理並未解決國安問題，反而引起了身分認定的爭議，因為當中被塞進一個爭議的認定，也就是中國大陸人士就是外國人，台派看來或許振奮，但陸配大概都會心裡不舒服，難道在民進黨眼中，自己一直被視為「外國人」？且不只陸配會覺得被羞辱、被排斥，家屬也可能不滿；台灣社會中1949年來台、家世背景來自中國大陸的人，也會有「會不會被當外國人」的疑問。

​​​張景森認為，本可聚焦「安全」的制度討論，被藍軍刻意帶向「大陸人士是不是外國人」的認同之爭，把爭點硬生生轉移，這就是典型的台灣式政治悲劇，原本容易有共識的國家安全與忠誠問題，被草草處理；反觀最容易撕裂社會的「身分標籤」問題，又被藍綠共同拿出來操作，猛打對方，最後就是各自歸隊，繼續在身分政治上纏鬥，把實質的國安問題丟到一邊。至於該如何解套，他建議，應允許社會存在某種「有彈性的共識」，無論是將中國大陸人士視為特殊的外國人或本國人，共同的關鍵是「特殊」，也就是來自敵對地區的人民，入籍參政要有特別的安全與忠誠審查，而不是強迫在身分標籤上表態，繼續用一個符號來撕裂台灣，這樣撕裂對台灣的國家安全反而更糟糕。

