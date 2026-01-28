陸配參政卡關 中選會無力解決

內政部頻以《國籍法》限制陸配參政權，中選會主委被提名人游盈隆直言，「內政部有自己的主張，中選會幾乎沒有主張的立場」。圖為被解職的陸配村長鄧萬華（左）、陸配議員史雪燕。（本報資料照片）

內政部頻以《國籍法》限制陸配參政權，由於民眾黨「陸配」李貞秀將於下周遞補不分區立委，能否成功就任受關注，白委劉書彬28日關心陸配參政公平性問題，中選會主委被提名人游盈隆直言，兩岸關係高度複雜，至今均無完備立法，「內政部有自己的主張，中選會幾乎沒有主張的立場」，沒能力處理。

劉書彬表示，游盈隆當過陸委會副主委，應非常了解《兩岸人民關係條例》及國家忠誠問題，但現在出現制度性矛盾，依《兩岸人民關係條例》規定，陸配在台滿10年後可參政，也經過中選會審查具備候選資格，然而《國籍法》20條要求當選公職陸配在就任前或1年內，須提出放棄中華人民共和國國籍證明，或依其他法律規定辦理撤銷資格。

劉書彬質疑，《兩岸人民關係條例》屬於特別法，與《國籍法》發生衝突時，哪個應該優先適用？另外，陸配參政公平性問題，以及綠營最重視的國家忠誠如何制度化？中選會該如何面對衝突？

游盈隆坦言「的確是非常棘手的問題」，站在考量陸配參政權立場，中選會樂見所有國民的參政權都被完整保障，但兩岸關係高度複雜，至今也未就此有非常完備的立法，留下模糊的空間，而內政部有自己的主張，中選會幾乎沒有主張的立場。游盈隆補充說明，陸配參政權議題「有好幾種價值牽扯其中」，過去不管是藍、綠執政，統統沒有解決此問題。」

劉書彬續問，特別法跟普通法哪個優先適用？游盈隆回答「特別法是優於普通法」，但重申兩岸關係高度複雜，可能延伸很多問題，選務機關沒職權去做讓所有人滿意的處理。