陸配參政合法合憲 內政部一錯再錯
花蓮富里鄉村長鄧萬華日前遭內政部解職，經筆者代為提起訴願後，撤銷原處分。但內政部隨即稱雙重國籍不能擔任公職，而陸委會梁文傑也間接證實陸配參政權已是「死亡狀態」，同時內政部還放話要求監察院對目前未解職之台北、桃園、新北三都之公務員予以查處。
但陸配參政根本與國籍法第20條無關，因為兩岸關係並非國與國關係，而是「一國兩區」（台灣地區與大陸地區）。內政部故意偷換概念，用兩國論替代兩岸關係，顯然已經違反中華民國憲法第4條、憲法增修條文前言及兩岸人民關係條例第1條。
因依憲法規定大陸地區為中華民國固有之疆域，而增修條例則言明「因應國家統一前」，兩岸條例更明白在第1條就規定「國家統一前」，內政部硬要用兩岸條例第1條後段主張「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定」，認為陸配參政須出具已經喪失中華人民共和國之國籍，顯然強人所難。
且兩岸條例第2條第1項第3款規定「臺灣地區人民：指在臺灣地區設有戶籍之人民。」而鄧萬華也依《中華人民共和國居民身分證條例》第11條「公民出境按照規定需要注銷戶口的，在辦理注銷戶口手續時，交回居民身分證」早於取得中華民國身分證時就註銷大陸戶口，並因此取得台灣戶籍。且於蔡英文時代參選村長時，內政部也經過審核，核可其參選，鄧並因受學田村民愛戴而當選村長。
今天竟因執政黨抗中，因此禍延陸配。無端讓30年前已經嫁到台灣的陸配要回大陸去取得喪失戶籍證明，大部分陸配辦妥程序後，又動腦筋到任公職之陸配，如南投前議員史雪燕及花蓮村長鄧萬華等人身上，北三都深知內政部要求違法，因此以種種行政函文要求內政部函覆，但現在內政部竟赤裸裸與監察院要查處公務員，這種惡劣行徑無異恐嚇打壓。
呼籲三都首長，一定要硬起來，支持已當選之陸配繼續任職，也奉勸執政黨，如果內政部一意孤行，那就勇敢修憲，陸委會也要裁撤，回歸外交部，這樣才能達到兩國目的。如果不敢修憲，那就是王世堅的沒出息。
最後奉勸為政者，要求人民守法守紀，自己更應帶頭示範，才能孚眾望。內政部必須依法處理陸配任公職問題，切勿走偏鋒，而令民眾不齒。（作者為新黨發言人、執業律師）
