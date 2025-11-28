陸配參政未放棄國籍「有雙重效忠問題」？卓榮泰：當然

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨團近期提案修《國籍法》，讓中籍人士參政時，無需放棄原國籍，引發熱議。面對雙重國籍者參政，未放棄中華民國以外的國籍，行政院長卓榮泰今（28）日表示，「當然」會引發雙重效忠情形。

媒體問到，國民黨團提案修國籍法，讓陸籍人士參政時不用放棄原國籍，是否引發雙重效忠問題？卓榮泰簡短回應「當然」。（資料照）

面對近期有陸配村長因未在期限內放棄中華人民共和國國籍遭解職，傅崐萁、羅智強提出《國籍法》部分條文修正案，增訂增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

卓榮泰今早赴立法院施政報告並備質詢。會前媒體問到，國民黨團提案修國籍法，讓陸籍人士參政時不用放棄原國籍，是否引發雙重效忠問題？卓榮泰簡短回應「當然」，便快步走入議場。

此外，內政部27日也說，雙重國籍者若擔任民選公職，若不放棄我中華民國以外之國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形，致生忠誠義務衝突，顯已違反國籍法第20條第1項之禁止規定。

內政部強調，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

