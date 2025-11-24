陸配參政權惹議 藍：應予保障 綠:效忠中共?
(記者張廷玉台北報導)民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨日前召開記者會，揚言鬆綁中配在台參政權，更稱「大陸不是外國」，但民代就職時依法須宣誓「恪遵憲法、效忠國家」，國民黨卻欲修法使持有中華人民共和國國籍的中配，可在台參政當公職，保障中共國民參政，「難道是想效忠中共？」
國民黨發言人牛煦庭說明，無論喜歡與否，「憲法一中」就是台海現狀的一部分；這也是為什麼兩岸的相關事務有專門的單位、專門的法律，現在內政部片面用國籍法來取代與規範，有違憲法精神。
牛煦庭指出，相關提案不是為了幫誰開特權，而是要保障既有的參政權。按現行制度，陸配也好、新移民也好，取得身分證符合若干要件後，本來就有參政的空間，但碰到內政部片面解釋法律，在有違憲法精神的狀況下，去限縮了陸配參政權，任何一個中華民國國民的參政權，都應該被保證。
牛煦庭強調，不管是修國籍法或是兩岸人民關係條例，是基於保障既有的參政權，而不是幫特權開後門。韓瑩透過新聞稿表示，「國籍法」禁止雙重國籍者擔任公職，重點在於忠誠。然而，國民黨團書記長羅智強竟以「大陸不是外國，保障陸配參政」為由，意圖修法放寬中配參政權，完全是顛倒是非。民代公職代表國家行使公權力，有權力決定國家方向，與一般公民可保留雙重國籍情況大不相同，擔任公職需要更高的標準，以國家、國安層級來衡量。
韓瑩指出，更何況中華人民共和國不只是普通的外國。中共不僅長年對台文攻武嚇、進行統戰滲透，近期甚至以跨國鎮壓方式打壓台灣公民。除此之外，中共還透過訂定各式法律，要求中共公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」。「倘若開放中國籍人士擔任我國公職，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？」
韓瑩強調，擔任中華民國公職，中華民國以外的國籍都應放棄，當然包括中國籍。但國民黨先意圖修法「中配六改四」，又欲修國籍法為中共國民在台參政開後門，種種作為根本是為中共量身打造的特權，若中國籍人士能在台擔任公職民代，難道是想效忠中共，台灣的未來恐被中共決定。
