陸配參政權爭議延燒 藍提案修國籍法「給劉世芳看」

國民黨立法院黨團開「賴皇帝欺負小陸配」記者會。記者李成蔭／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正草案，保障陸配參政權，預計本周五院會一讀付委，但預料民進黨團將會提出異議。

國民黨立院黨團擬修「國籍法」保障陸配參政權，內政部長劉世芳（圖）以「中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍」發言，引發「兩國論」爭議。記者胡經周／攝影

對於內政部長劉世芳引用國籍法，排除陸配參政權，聲稱兩岸分屬不同國家，「兩國說」引起爭議，國民黨發言人牛煦庭昨回應，國民黨修法方向必符合憲法精神，希望民進黨回到憲法法理，勿毀憲亂政。

傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，若要參選公職或擔任公職，是回歸兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第廿條規定；該草案排入本周五院會議程，但若民進黨團提出異議，將影響付委程序。

傅崐萁表示，陸配依照憲法，本來就該回歸兩岸人民關係條例的規定，但劉世芳扭曲憲法欺負小陸配，竟用國籍法來約束憲法，只好「修法」給劉世芳看，也將憲法所必須要有的相關配套補強起來。

劉世芳強調，自己已多次重申，國籍法的規定是針對中華民國以外的任何國家，都是同樣的規定來處理，並沒有所謂的「化外」規定；如果有人把這個特別的某一個國家或地區修法，把它排除掉的話，這才有點像「標籤化」的處理。

國民黨立委王鴻薇說，兩岸本就以兩岸人民關係條例做規範而非國籍法，憲法中並無「一邊一國」，劉充滿台獨意識形態。她要問賴清德總統，是否也支持劉世芳把對岸當成特殊國家？若將對岸視為特殊國家，就應該廢掉陸委會，為何不是由外交部處理？「民進黨在中華民國憲法的保護之下，做的都是違憲的事情」。

中正大學教授羅世宏表示，如果內政部不亂搞在先，本來連國籍法都根本不需要修；因為本來陸配新移民就有合法參政權，依現行法在取得中華民國國籍後，還必須再等十年後才能參。他說，陸配本來就不適用國籍法第廿條，但內政部突然要用這一條去剝奪陸配的合法參選與當選權利，相當不合理，遑論相關行政作為已違反憲法及兩岸人民關係條例。

