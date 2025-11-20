陸配參政權爭議藍委研擬修法 內政部：無修法空間

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華說道，「你叫我滾回去，我想請問賴總統，我哪一點不符合台灣媳婦的資格？」

因為國籍問題，花蓮縣陸配村長鄧萬華今（2025）年8月1日遭富里鄉公所解職，讓她不滿，隨即提起訴願，經花蓮縣審委會決議撤銷原處分。但內政部喊話，我國國民擔任公職本就要肩負「忠誠」義務。

內政部民政司副司長簡鈺珒說明，「我們從113年11月9日開始，就已經多次發函來促請地方政府跟公所應該要依照《國籍法》的規定來辦理，事實上地方是沒有自行裁量的空間。」

鄧萬華指出，「每天都是精神內耗，我半夜三更手機都會有黑熊青鳥打電話來說，要我滾回中國去。」

而依照《國籍法》第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，藍營認為在《憲法》之下大陸地區不是外國，更喊話修法，明定陸配參政權不受《國籍法》規範。

內政部次長吳堂安表示，「我們不是針對陸配，才去說不讓她擔任我們的公職，東南亞、世界各國、日本、韓國，只要你要擔任我國的公職，就是要放棄他原本母國的國籍，立法院有它的一個職權行使，那當然我們行政部門只能尊重。」

內政部也透露除了花蓮這1案，涉有中國籍的村里長，還包括桃園新屋區、台北松山區、新北市土城區、以及中和區，強調會要求地方政府「依法照辦」，若不作為將送請監察院。陸委會也認為「維持單一效忠」才是正解，但對於國民黨拋出兩岸交流必須以「一國兩區」來處理，陸委會則反問，那我國主權在哪裡？

陸委會副主委兼發言人梁文傑認為，「中共根本就不承認中華民國，與其你現在講什麼一國兩區，你不如先問問中共，他願不願意讓中華民國繼續存在。」

副主委梁文傑表示，爭論「一國兩區」4個字沒必要也無意義，重申陸委會就是依照《兩岸人民關係條例》與《憲法》來依法執行，對於個別政黨的說法與獨到見解沒有評論。

