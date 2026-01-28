陸配參政權 游盈隆：兩岸關係複雜目前無清楚立法

（中央社記者高華謙台北28日電）中選會被提名人游盈隆今天針對陸籍配偶參政權議題表示，中選會樂見國民參政權被完整保障，但兩岸關係高度複雜，相關法令目前沒有清楚的立法，內政部有自己主張，中選會幾乎沒有主張的立場，也沒能力處理。

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席會議審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。

民進黨立委吳思瑤質詢，是否認為中共介選問題嚴重。游盈隆說，作為嚴謹的政治學者，他認為，「感覺很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據證明它很嚴重」，應審慎評估。

吳思瑤表示，現在選舉前民調禁制期為10天，如果要調整的話是否同意。游盈隆表示，「未嘗不可」，可以調整為7天，但若縮短至3天的話太短。

民眾黨立委劉書彬關注陸籍配偶參政權以及兩岸條例、國籍法適用問題。游盈隆說，這對中選會來說的確非常棘手，一方面站在保障參政權立場，中選會樂見國民參政權被完整保障，但兩岸關係高度複雜，相關法令目前沒有就這點有完備清楚的立法，留下模糊空間，內政部有自己主張，中選會幾乎沒有主張的立場。

劉書彬追問，這侵犯陸配參政權。游盈隆表示，這牽涉到好幾個價值，即便過去有國民黨、民進黨執政，都沒有根本解決這問題，這要交給中選會處理，「中選會沒這能力」。

此外，國民黨立委王鴻薇質詢是否支持罷免連署要附身分證影本、以及立委被罷免同意票數需高於先前選舉得票數才能被罷免的修法。游盈隆說，附加身分證算是加嚴罷免權行使，某個程度他贊成，因為世界各國沒有國會議員罷免制度，他基於學者立場認為可以同意；但立委被罷免同意票需高於當選票數，這兩者不是同一件事情，「我覺得不合理」。

王鴻薇也詢問針對罷免案收受政治獻金的看法。游盈隆表示，政治制度是演進，不是一開始就完美無缺，經過實踐，該修的應該要修，他認為被罷免人要受到政治獻金法限制，但提罷免的人目前沒有任何相關制度，未來可以考慮修法。（編輯：翟思嘉）1150128