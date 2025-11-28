立法院28日將陸配參政相關的《國籍法》修正案一讀付委，程序才剛展開，賴總統就搶先公開表態反對，呼籲立委「三思」。身為國家元首，此刻介入立法程序，不僅模糊憲政權力分際，更未真正觸及爭議核心，反而擴大陸配參政權長期存在的制度不對等問題。

賴總統表示，一旦修法成功，只會增加社會對陸配的疑慮，對台灣社會和諧毫無助益。此話差矣，社會難以和諧，根源正是陸配參政權長期遭制度錯置所阻。依《兩岸人民關係條例》，陸配取得國籍後已具本國身分，製造疑慮的是內政部，執意要陸配提出根本不可能取得的「放棄國籍證明」。

說穿了，此爭議的源頭並非立法院，而是內政部長劉世芳錯誤引用《國籍法》第20條，要求陸配放棄中國國籍才能參政。然而依《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，陸配唯一參選門檻是取得國籍後再等10年，規定已較其他外籍歸化者更為嚴苛。

更何況兩岸關係特殊，大陸不可能提供「放棄國籍證明」，否則形同承認「台灣為外國」。內政部若仍堅持此證明作為陸配參政前提，等同變相封死陸配參政之路。這不是效忠問題，而是制度落差造成的結構性困境，使政府口中的「忠誠檢驗」根本無法成立，並掩蓋制度的不公平。

賴總統並以韓國網紅金針菇、烏克蘭籍瑞莎與福建籍邱巧珠為例，強調新住民對台灣的貢獻，卻刻意迴避陸配依法不適用《國籍法》第20條的政治現實。若總統真心認為新住民「都是國家主人」，就應依法行政，並尊重民意，而非在立院尚未審查前就預先否決，這只會加深社會分歧。