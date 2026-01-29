陸配參政被卡關 柯P嗆綠要逼死人民

民眾黨「陸配」李貞秀將於下周遞補不分區立委，內政部日前表示，仍未收到李放棄中國大陸國籍的證明；但因兩岸關係特殊及制度問題，陸委會主委邱垂正也坦言，至今沒人可放棄中國國籍。民眾黨創黨主席柯文哲29日喊話，內政部、陸委會要明確制定陸配參政SOP，痛批「民進黨為什麼要逼死人民？」

面對李貞秀至今未放棄陸籍，陸委會喊話「可再努力一下？」柯文哲昨表示，這問題已困擾民眾黨快1年，關於陸配從政權，他跟民眾黨團主任陳智菡說應要求陸委會、內政部明確講出SOP流程圖，政府的權力可以規定法律，但也要說明「怎麼做」。

柯文哲指出，現在邱垂正說「沒有人可以放棄（中國）國籍」，這個很奇怪，要放棄中國籍才能當立委，但詢問下一步怎麼做時，卻又變成沒方法，「民進黨為何要逼死人民？」別讓每個人就職後想著「我1年後要被解職」，每天不能專心工作，「還是這才是民進黨目的？」

內政部長劉世芳回應，法律就是法律，不是所謂的SOP，《國籍法》寫明到職前要提出放棄他國國籍證明，只是我方容許1年的時間完成放棄；且就她理解，中華人民共和國官方網站上，本來就有退籍證書，要進行放棄申請是可以的。

內政部戶政司長陳永智補充道，依《國籍法》20條規定，立院是應用機關，須依照規定解職。至於立院若不解職，內政部該如何處置？劉世芳說，不回答假設性問題。

陸委會發言人梁文傑29日表示，目前李貞秀申請取消中華人民共和國籍的申請文件並沒有提出來給有關機關看過，但因為當事人到現在都沒有提出申請文件，所以也並不清楚當事人就職要如何處理。

白委林國成批評，賴政府片面宣布對岸是敵對國家，並認為適用於《國籍法》，但明明現行就有《兩岸人民關係條例》，因此產生認知差距，預估未來也會持續爭執下去；但從人權及參政權角度來看，陸配參政較不適合用《國籍法》。