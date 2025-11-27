陸配參政！李文忠：兩岸人民關係條例屬特別法 優於國籍法適用

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於大陸來台人士的公民權及參政權，前退輔會副主委李文忠今(27)日表示，擁有雙重國籍不可參選，理所當然，我國國籍法有明文規定。問題在依中華民國憲法增修條文是「一國兩區」的概念，依此兩岸關係條例第十一條第一項前段規定：「大陸地區人民經許可進入台灣地區者，非在台灣地區設籍滿十年，不得擔任公務人員」，此係特別法，優於國籍法之適用。

李文忠說，彌來中共謀我日亟，文攻武嚇侵擾不斷，國內又有少數包括陸配網紅公然唱和，引起綠營強烈的不安，故政府對大陸來台人士的公民權、參政權均有所限縮。藍營為反制，提出「國籍法」修正草案，放寬擁有中國國籍者只要入籍中華民國滿十年即擁有參政權。

他表示，藍白營做的其實是將現狀法制化，更精確的說法是將「兩岸關係條例」的文字意旨抄轉到「國籍法」，綠委不必急著抹紅，要說理來說服人。這可從憲法層次、法律層次、現實層次三方面討論。

李文忠說，一、憲法層次：國家組成要素有三，人民、土地及有效的統治。自從國會全面改選，總統直選後，這部憲法已變成以2300萬人民為主體，以台澎金馬為領土的新憲法，這是憲法學的通說。問題在憲法增修條文及兩岸關係條件仍保留「一國兩區」的文字，其正面作用是有助穩住兩岸關係。

他指出二、法律層次：在法制上既然定義對岸為敵對勢力，大陸人民來台同時擁有兩國國籍，顯不妥適。但人民的權利義務須以法律定之，政府以行政命令或行政措施限縮大陸來台人士的公民權及參政權，直接違反人權法治原則。

李文忠說，三、現實層次：這可以分三部份來說，1、大陸來台人士要放棄中國國籍合情合理，但中國當局不承認中華民國，他(她)們如何成功放棄？此問題不能解決前，政府那有立場如此對待自己的人民。2、陸配的家庭十之八九是本省籍中下階層家庭，形同刁難自己的基本盤。3、擁有雙重國籍不能參選，擁有中國國籍反而可以，這無論如何說不過去，也形同提供北京可以利用的破口，必須全力反對，包括採取公投的手段。

